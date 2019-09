Deconectări de lumină, programate pentru 17 septembrie

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. „Red Union Fenosa" S.A. anunţă că marți, 17 septembrie 2019, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos:

str. Fatarilor , Ion Soltîs, Izvoarelor, Plopilor, Vasile Lupu, Cartușa, Gheorghe Ureche, Iașului str-la, Nicolae Dimo, Pentru Rareș parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. 1 Mai, Decebal, M. Frunze, Viilor, Voluntarilor, Dm. Cantemir parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. Alexandru cel Bun 21-69, 30-62, 999, Armenească 65-73, 96-100, Columna 72, 72A, 72/3, 76, 101, Habad Liubavici 5, 6, 8, 12, 14, M. Emnescu 61-63, 68-70, Octavian Goga 1-19, 2-14, Rabbi Țirilson 4, 6, Vasile Alecsandri 88-92, 117, 131-137, 9990 , în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Schinoasa -Deal 51, 61-87, 56-90, Sihastrului 79C parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilorstr. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal , Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. Industrială 10, în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Astronom Nicolae Donici 14, Grigore Vîrtosu 14, 15, Ipoteşti 22, Mirceşti 999, 9999, Tudor Panfile 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Valea Albă 10, 56, Voluntar Filip Lupaşcu 2, 5, 16A, Zamolxe 22, în intervalul de timp între 08:55 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. Doina 150, 154/3, în intervalul de timp între 11:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilorstr. Kiev 10/1 parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Alecu Russo 8/1 parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. 1 Mai, 31 August 1989, 8 Martie, Alba Iulia, Andrei Mureşanu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bucovinei, Calea-Orheiului, Catalan, Constantin Brîncuşi, Dragoş Vodă, Drumul Alegei, Fîntînilor, Gheorghe Meniuc, Gratii Stefan, Grătie?ti, Gribov, Grigore Ureche, Grigore Ureche str-la, Griului, Independenţei, Ioan Vodă, Ion Creangă, Ion Vatamanu, Istrati, Mărţişor, Mihai Sadoveanu, Mihai Viteazul, Mioriţa, Mitropolit Petru Movilă, Nicolae Labiş, Nicolae Testemiţeanu, Olimpică, Prieteniei, Primaverii, prof. Ion Dumeniuk, Sf.Treime, Suceava , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Ţărinii, Vasile Alecsandri, Veronica Micle, Viilor, Vladimir Maiacovski,parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor"str. Alexei Mateevici, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bucureşti, Livezilor, Mihail Frunze, Mioriţa, Nucarilor, Salcîmilor, Stăuceni , Tineretului, Trandafirilor, 31 Augustparțial, în intervalul de timp între 09:10 - 16:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice"s. Cobusca Nouă , s. Florești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Mereni: str. 1 Mai, 31 August 1989, 8 Martie, Alexandru cel Bun, Cobzarilor, Cucoarelor, Cutezanţei, Dacia, Delniţei, Dumbravei, Garoafelor, Glia, Hotinului, Ion Creangă, Mărţişor, Mereni , Mihai Eminescu, Nicolae Costenco, Prieteniei, Speranţei, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Unirii, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Țînțăreni: str. Țînțăreni , Murelor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Pelinei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Crihana Veche parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Cîșlița-Prut: str. 1 Mai, 1 Mai str-la, 9 Mai str-la, Alexandr Puşkin, Boris Glavan, Boris Glavan str-la, Grănicerii, Ion Creangă, Lenin, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Novaea, Pobeda, Serghei Lazo , Ştefan cel Mare şi Sfînt , Tineretului, Vasile Alexandri , parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Giurgiulești: str. Bez Uliţ, Chişinăului, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Dunaiscaea, Independenţei, Mecanizatorilor, Mihail Koţiubinschi, Moldova, Molodejnaea, Novaea, Octeabriscaea, Plotnicova, Plotnicova str-la, Pogranicinaea, Djurjulesti, Sadovaea, Sadoveanu Mihail, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Sov.Armii, Sov.Moldavii, Sovetscaea, Sportivă, Trandafirilor, parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Slobozia Mare: str. 31 August 1989, Barbu Lăutaru, Ciocîrliei, Comsomoliscaea, Drujbî per., Florilor, Fratii Brescan, Grădinilor, Independenţei, Izvoarelor, Lenin str-la, Livezilor, Luceafărul, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mioriţa, Mircea cel Bătrîn, N.Trifan, Nuferilor, Petru Rareş, Plopilor, Plugarilor, Pogranicinaea, Prietenie, Sărăieni, Sfătul Ţării, Sportivilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt., Tatarca Noua, Tineretului, Trandafirilor, Uliţa Mare, Unirii, V.Pocoi, Vierilor parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Sadîc: str. Ealpugscaea, Ion Creangă, Lenin, Plopilor, Taraclia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a piloniloror. Vulcanești: str. 25 Siezda, Cahul , Cahul str-la, Mihail Frunze str-la, Ostrovscogo, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 16:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengiloror. Vulcănești: str. Novoselova, Popova parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Cazaclia: str. Alexandr Puşkin, Cazaclia Chirov , Comsomoliscaea, Eaneva, Griboedova str-la, Lenin, Miciurin , Mihail Frunze, Mihail Lomonosov, s.Balabanu, Serghei Lazo, Stepnaea, Suvorova str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Baurci: str. 40 Let Octeabrea, 50 Let Octeabrea, 8 Martie, 9 Mai, Alexandr Puşkin, Baurci , Carl Marx, Drujba , Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Mihail Frunze, Molodejnaea, Nadejdi, Octeabriscaea, Polevaea, Sadovaea, Serghei Kirov, Serghei Lazo, Şcolinaea, Tcacenco parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Baurci: str. Comsomoliscaea, Carl Max, Iubileinaea, Ioana Iakir parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Chirsova: str. Lenin parțial, în intervalul de timp între 13:30 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Cioc Maidan: str. Grigore Cotovschi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Chirsova: str. Lenin, Olimpiiscaea parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Chirsova: STR. Grigore Cotovschi, Olimpiiscaea, Lenin parțial, în intervalul de timp între 16:00 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Vărzăreștii Noi parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Dereneu , s. Bularda , s. Duma parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Mîndra parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Sălcuța parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Constantinovca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Coșcalia parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Hîrtop parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Mihailovca: str. Dimitrie Cantemir, Ion Creanga, M. Eminescu, parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Mihailovca: str. Ștefan Vodă , Grădinilor parțial, în intervalul de timp între 12:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Boşcana,s. Chetroasa ,s. Ciopleni ,s. Coşerniţa ,s. Hruşova,s. Izbeşte,s. Mărdăreuca parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 15:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Dubăsarii Vechi , în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Buțeni , s. Fîrlădeni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Mirești , s. Chetroșeni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilorstr. Gr. Vieru, Ialoveni parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Bardar parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Horești parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Costești: str. Alexandru cel Bun , Alexei Mateevici , Bogdan Petriceicu Haşdeu, Botna, Cetatea Albă, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati , Costeşti , Decebal, Dimitrie Cantemir, Florilor , Independenţei, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mioriţa, Mioriţa-1, Mitropolit Petru Movilă, Moldova, Răzeşu G., Salcîmilor, Sf.Nicolae, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga , Tineretului , Tineretului-1, Trandafirilor, Tricolor, Valea Curţii, Vasile Alecsandri , Victoriei, Voloaca parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:35 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Peresecina: str. 31 August 1989, Mihail Frunze, Mihai Eminescu, Maria Cibotari, Peresecina , Ștefan Cel Mare, Chișinăului, Tcacenco, Tineretului, Petru Rareș , Alexandru Donici, Noua, Sportiva parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Peresecina: str. 31 August 1989, Alexandru Donici str-la, Chişinăului, Constantin Negruzzi, Constantin Negruzzi str-la, Crişca, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Livezilor, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Nouă, Orheiului, Petru Rareş, Peresecina, Sportivă, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tcacenco, Tineretului, Vasile Lupu, s. Sămănanaca, s. Teleșeu parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Ghelăuza s. Saca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Bucovăț: str. 31 August 1989, Alecu Russo, Bîcoveţ, Fabricii, Ion Creangă, Maria Magdalena , Mihai Eminescu, Novaea, Serghei Lazo, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Căpriana , s. Ciobanca , s. Pănășești, s. Rassvet parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Purcari , s. Viișoara parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:15 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Cairaclia: str. Sov. Armii , Comsomilscaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Musaitu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Bravicea parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilorPentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.