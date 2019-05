Decizie în scandalul dintre un activist civic și ex-soția viceprocurorului general

Curtea de Apel Chișinău a menținut amenda de 1.000 de lei aplicată activistului civic Alexei Dimitrov după ce a filmat cum este atacat de avocata Ala Popa, fosta soție a adjunctului procurorului general, Igor Popa, în incinta oficiului central al Judecătoriei Chișinău.

Dimitrov a fost găsit vinonat de huliganism.

Instanța de apel a admis argumentele Alei Popa, potrivit cărora dînsa este cea care a fost agresată psihologic și moral, la 11 decembrie 2018, dar și ale polițistului care a întocmit procesul-verbal. Totodată, oamenii legii au respins argumentele invocate de activist.

Alexei Dimitrov s-a arătat indignat de deciza Curții de Apel. „Nu am cuvinte, e strigător la cer! Eu am solicitat ca dosarul să fie trimis la rejudecare pentru că instanța de fond nu a examinat probele video și a luat decizia în lipsa mea, fără să fiu citat legal. Am fost lovit peste față și amendat. Unde este dreptatea?! Nu îmi rămîne decît să plec și să uit pentru totdeauna de această țară”, și-a exprimat dezamăgirea activistul.