De ziua lor, profesorii își revendică drepturile în stradă

Astăzi, în ziua în care se sărbătorește Ziua Profesorului, un grup de pedagogi, dar și susținătorii acestora vor veni în fața Guvernului pentru a cere majorarea salariilor. Sloganul acestui flashmob este „Profesor, nu cerşetor”.

„În timp ce unii sărbătoresc Ziua Pedagogului la concerte – noi o să cerem salarii decente”, se menționează în apelul creat pe Facebook de către dascăli.

„Cu acest slogan, noi, pedagogii dorim să sărbătorim Ziua Profesorului în fața Guvernului Republicii Moldova în cadrul unui flashmob. Pe data de 5 septembrie 2018, am depus la autorități o petiție semnată de 6101 persoane prin care am solicitat, în regim prioritar, majorarea salariilor cadrelor didactice cu 50% și a cadrelor non-didactice cu 100%. A trecut exact o lună și noi nu am primit nici un răspuns…”

Cu acest prilej profesorii se vor aduna, astăzi la ora 15:00, în PMAN, pentru a-și exprima nemulțumirea față de atitudinea Ministerului Educației și a Guvernanților față de profesori.