De Ziua Independenței, majoritatea oamenilor de la sate au muncit pe deal

În satul Micăuți, Ziua Independenței a fost marcată, ca în multe localități din țară, cu sapa în mînă, pe la zidit sau cu vacile pe deal. Pentru majoritatea sătenilor, a fost o zi ca multe altele, numai bună pentru a munci. Luați cu munca, oamenii s-au încurcat în sărbători, dar și în calendar.

„Azi e 31 august. aa…27 august, e „Limba Noastră”. – Sau ziua independenței ? – Și ziua independenței. – Da dumneavoastră cum sărbătoriți ziua de astăzi? – Da iaca cum, cu vitele pe deal și altceva cum să sărbătorim? Așa-i. Dobitoacelor le trebuie mîncare, ori nu?”.Formula independenței, bătrînul de 70 de ani o explică doar într-un singur mod:„Lumina se scumpește, gazul se scumpește, jumătate de țară peste hotare. Și altceva cum să v-o mai spun”.Pe mătușa Valentina, care lucrează asistentă medicală de cînd se ține minte, am găsit-o… lucrînd. A profitat de ziua liberă, acordată de stat, pentru a-și scoase cartofii din pămînt.VALENTINA, LOCALNICĂ S. MICĂUȚI: „E ziua independenței, dar cîteodată spui că nu mai trebuie independența asta. Ian dacă aș avea eu bani mi-aș lua nepoțeii și m-aș duce cu ei la oraș, m-aș bucura de ziua aceasta și ei s-ar bucura și ar avea o amintire, dar dacă bani nu-s, stăm și… – Munciți. – În buruiene ne năcăjim”.Iar, cu ocazia acestei sărbători, își dorește un singur lucru: să dispară hoții.VALENTINA, LOCALNICĂ S. MICĂUȚI: „Doamne Dumnezeule, dacă ar da Dumnezeu să fie o putere mare toți hoții să-i strîngă, să le oprească să nu se mai facă atîtea strășnicii cîte se fac, și furturi îmi pare că noi am trăi tare tare bine, toți”.Într-un alt alt capăt al satului, un bărbat muncea de zor la construcția unui gard în jurul casei. Despre faptul că în țară e sărbătoare a aflat de la noi.„- Nu știți că-i sărbătoare azi? – Nu am știut , acum vă aud. – Dar cum credeți ce sărbătoare-i azi, sărbătorește toată Moldova? – Dacă-i august, Ziua Limbii. Ceva îmi pare că-i așa pe la sfîrșitul lui august”.Și nea Lazăr nu are timp pentru sărbătoare. Vopsea poarta, iar pînă la venirea întunericului are încă multe de făcut.„Ziua independenței, frate. Mă duc să aduc niște buruian de pe deal, să cosesc, să dau la vaci. Am văcușoare acolo. Și niște buruian la purceluși să duc, după ce termin aici. Mă duc cu mașina. Pe deal s-a uscat toată iarba, tragedie. Vacele sărmanele, greu cu dînsele”.