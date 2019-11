De cîți bani este nevoie pentru restaurarea casei-muzeu A.S. Pușkin din Chișinău?

Proiectul de restaurare a casei-muzeu ”A.S.Pușkin” este gata și devizul prealabil de cheltuieli este de 3 mil. 236 mii lei, iar sistența promisă de președintele rus Vladimir Putin pentru restaurarea acestui muzeu unic va fi de mare ajutor, întrucît se află în condiții deplorabile.

Despre acest lucru a declarat pentru Noi.md directoarea complexului Tatiana Nicolaescu, menționînd că muzeul unic A.S.Pușkin care s-a pierdut între blocuri supraetajate și șantiere, și fără harta Google este cam greu să-l găsești, este vizitat de tot mai mulți turiști - 12-13 mii de vizitatori/an. Dar sînt și foarte mulți vizitatori neorganizați, care vin singuri, nu în componența grupurilor turistice, străini din țările europene, SUA, Canada, nemaivorbind de Turcia și China. Uneori îi este rușine de starea de azi a muzeului.Fondurile se păstrează în încăperi neadaptate. Mucegaiul și ciuperca, cu care luptă din răsputeri, atacă exponatele vechi. Muzeul are nevoie de echipamente moderne, care ar menține temperatura și umiditatea optimă în sălile expoziționale. Însă instalarea lor fără o reparație capitală a încăperilor nu are sens. După reconstrucția capitală din 1987, o singură dată a fost efectuată o reparație cosmetică – în anul 2002, în cadrul proiectelor sociale ale secțiunii moldovenești a companiei petroliere ruse Lukoil.”Dar de atunci multă apă s-a scurs”, spune cu tristețe Tatiana Nicolaescu, menționînd că clădirile complexului degradează pe an ce trece. Trebuie schimbată rețeaua electrică, țevile, grupurile sanitare, acoperișurile. După ce peste aripa lui Naumov s-a prăbușit stejarul de 70 de ani, care creștea în curte, casa nu s-a năruit numai pentru că stratul inferior al acoperișului era zincat. Dar a avut de suferit și dranița, de aceea acum acoperișul are găuri. În Moldova, este imposibil de găsit draniță de aceasta la prețuri accesibile – ea este adusă din Canada. Dar bani oricum la moment nu există.Între timp, este gata proiectul de restaurare a muzeului și alcătuit devizul prealabil de cheltuieli – 3 mil. 236 mii lei. Iată de ce, potrivit Tatianei Nicolaescu, ”ajutorul rusesc va fi binevenit, avem planuri mari – și finisajele interne și externe, și transferarea fondurilor în altă încăpere, care și ea trebuie pregătită, și construirea unei estrade de vară pentru organizarea evenimentelor culturale. Unde mai pui, că trebuie de pregătit și o concepție nouă, modernă, a muzeului.”În condițiile noastre, cu societatea divizată geopolitic, trebuie să le arătăm oamenilor că Pușkin nu a fost dușmanul niciunui popor. El a scris ”blestematul oraș Chișinău ” doar pentru că a venit aici foarte tinerel, și nu din proprie dorință. La doar 21 de ani a fost exilat din strălucitul Sankt Petersburg și a fost nevoit să-și schimbe viața în totalitate. Trebuia să-l bucure exilul?”, întreabă retoric directoarea complexului.În Moldova, casa-muzeu ”A.S.Pușkin” are statut de monument național, în spațiul fostei URSS este și unul dintre cele mai vechi memoriale consacrate vieții și creației poetului, iar din 2012 face parte din Comunitatea mondială a muzeelor Pușkin.”În pofida acestor titluri onorabile, atitudinea statului față de această instituție se schimba în funcție de cine era la putere – ”integratorii europeni” ori ”forțele pro-ruse”. Autoritățile democratice au încetat finanțarea care ani în șir a dirijat secția expoziții a casei-muzeu”, spune Olga Bataeva care timp de mai mulți ani a fost directoarea departamentului de expoziții al casei-muzeu.Potrivit ei, erau alocați bani doar pentru achitarea serviciilor comunale și pentru salarizare. Muzeul o ducea din greu în mai greu. Mulțumim colegilor din Comunitatea mondială a muzeelor Pușkin, lui Evghenii Bogatîriov, directorul Muzeului de stat ”A.S.Pușkin” din Moscova, care la ședința cu participarea președintelui Putin a cerut ajutor pentru Chișinău, mulțumim pentru ajutor ambasadei ruse în Moldova, președintelui Igor Dodon ”.Potrivit lui Corneliu Popovici, actualul ministru al Educației, culturii și cercetării, ”există un șir de probleme care pot fi soluționate cu ajutorul financiar de peste hotare, pentru că Moldova nu dispune de aceste mijloace. De aceea am cerut ajutorul Federației Ruse”.Popovici crede că reconstrucția muzeului nu poate fi tergiversată. Dacă vom începe în viitorul apropiat, ea ar putea fi finalizată în anul viitor.