De ce e bine sa consumi curmale?

Curmal japonez cunoscut în medicina populară ca un diuretic, laxativ, și protejează remediu natural imunnomoduliruyuschee ficat, dar poate și trebuie să fie utilizat în prevenirea și tratamentul multor altor boli.

În curmal japonez contine catechine, care are, proprietăți anti-inflamatorii anti-bacteriene puternice și antihemorragice.Și, desigur, nu uitați despre diferite vitamine și minerale.

1. Din raceala si gripa protejează Persimmon datorită concentrației mare de vitamina C. intareste organismului lupta cu simptomele de raceala si gripa.În timpul perioadei de risc crescut de boli respiratorii este o idee bună să includă în dieta nu numai miere de flori și zmeură gem, și persimmons.

2. Diuretic curmal japonez de fructe obligat de potasiu și calciu.Consumul zilnic de diuretice mai eficiente și mai sigure, deoarece nu duce la pierderea de corp de potasiu (un efect secundar comun de diuretice).

3. Scade tensiunea arterială, dacă aveți hipertensiune arterială, mânca persimmons de multe ori.Acesta nu va ajuta doar pentru a reduce presiunea și de a proteja impotriva bolilor de inima asociate cu hipertensiune arteriala.Iata o reteta mare, testată în timp.Scoateți coaja de la fructe și bate pulpa intr-un blender.Se amestecă lichidul cu un pahar de lapte.Bea 3 ori pe săptămînă, de trei ori pe zi.

4. Se recomandă pentru a curăța ficatul și detoxifierea organismului în curmal japonez contine antioxidanti, care oferă cea mai mare parte a proprietăților sale benefice, inclusiv neutraliza toxinele si de a ajuta la refacerea celulelor după atacul celulelor de radicalii liberi.

5. Surse de energie sănătos în curmal japonez multe zaharuri care sunt rapid absorbite de organism și se transformă în energie.De aceea, este potrivit pentru copii care fac parte din cercurile sportive și secțiuni, pentru că exercitarea necesită costuri considerabile de energie.

6. Antidepresive naturale cu zahăr și potasiu.Bea suc de un curmal japonez, pentru a diminua stresul, scăpa de oboseală și neutraliza efectele stresului.

7. Persimmon slăbire Cu abordarea corectă aproape orice fructe sau legume poate ajuta în astfel de afacere laborios, ca pierderea in greutate.Curmal japonez - un alt produs dieta in banca ta de porc cu cuvintele "Slim".Acestea fructe portocaliu suculent, luminos este moderat de calorii (70 calorii într-o singură bucată), un procent ridicat de fibre imbunatateste digestia.În plus, ele ajuta organismul sa absoarba mai multe elemente nutritive chiar și din mâncarea slabe și monoton atunci cand stai pe o dieta stricta.

8. Ajută de a absorbi nutrienti din compozitia curmal japonez de cupru permite organismului de a absorbi mai mult fier din alimente - necesar pentru formarea de celule rosii din sange de minerale.În plus, produsul reduce transpirația, protejând astfel împotriva pierderii de nutrienți, care este deosebit de important pentru sportivi.

9. Protejează pielea de riduri și luminează componente astringente naturale fac parte din multe produse cosmetice, de curățare și strange porii.Masti de casă pe bază de curmal japonez spori contururi faciale, strîngeți pielea, netezi ridurile fine.Reteta mai banal, dar eficient este un amestec de coapte pulpă de fructe, galbenus de ou si suc de lamaie picături.

10. În tratamentul de hemofilie pentru prepararea medicamentelor tradiționale, veți avea nevoie de 30 de grame de persimmons uscate și 30 de grame de rădăcină de lotus.Grind aceste produse, se toarnă 2 cani de apa si se lasa la infuzat 15 minute.Se adaugă 10 ml de miere, se amestecă și să ia 15 zile, apoi să ia o scurtă pauză.Începe ciclul de nou până la îmbunătățirea vizibilă.

11. Din sughiț Va reteta următoarele: Se spală și bucurați tulpini 5 curmale, 5 bucati mici de ghimbir proaspat decojite și 6 g de muguri parfumat cuișoare într-un bol de apă clocotită timp de 10 minute.Ia-o băutură ar trebui să fie sub formă de căldură.

12. Alergie tratament care este o altă caracteristică utilă importantă a curmale.Spălare, coji de fructe și must într-un castron 500 g de fructe imature.Se toarnă în aceleași 1,5 litri de apă, se amestecă și se lasă la soare timp de 7 zile.Se filtrează lichidul și pulpa, trimite în coșul de gunoi. Lăsați apa la soare pentru încă 3 zile, iar apoi se toarnă într-un pachet convenabil (posibil într-un borcan curat din crema).Folosind un tampon de bumbac, se aplică produsul în zonele de piele predispuse la alergii la 4 ori pe zi.