Darul melodios de sub brad care încă îl mai aștept

Pentru orice copil, crăciunul și sărbătorile de anul nou au un farmec aparte, iar atunci cînd deja sîntem mari în sufle rămînem tot acei mici copii care de în ajun visează la cadoul de sub brad.

De mic copil nu stăteam locului un minut. La cinci ani făceam gimnastică, la 7 cîntam, iar la 11 dansam. Dorința de a ieși în evidență și de a demonstra că pot multe și am ce arăta lumii mereu m-a împins în centrul atenției.De pe la 7 ani, mă visam pe scenă, cîntînd la piat. Mă vedeam ieșind pe scenele mari ale lumii în rochii diafane și interpretînd opere care îi lasă pe oameni cu ochii plini de admirație.De aici și visul ca într-o zi, sub bradul de anul nou, să găsesc un pian adevărat care să mă ajute să îmi realizez visul.Anii au trecut, darurile de sub brad au fost care mai de care, însă pianul așa și nu a mai venit. Probabil Moșul meu nu avea posibilități financiare suficiente pentru a cumpăra un așa instrument muzical.Anii au trecut, pasiunile mele s-au schimbat, dar în suflet meu de copil a rămas gîndul că poate într-o zi voi avea și eu un pian.