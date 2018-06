Cunoaște-o pe Corina Gîncu, absolventa cu 10 pe linie la BAC

Conform rezultatelor preliminare, 11369 de candidați au promovat sesiunea de bază a examenului de Bacalaureat 2018, dintre aceștia 359 de candidați au nota medie mai mare sau egală cu 9.

Corina Gîncu este una dintre absolvenții care a reușit să promoveze examenul de bacalaureat cu 10 pe linie.

„Eram încrezută că am scris bine toate examenele”

Corina Gîncu a absolvit Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, profil real. Tînăra spune că nu a avut emoții înainte de a afla rezultatele. „Eram încrezută că am scris bine toate examenele de bacalaureat. După ce am aflat rezultatele, am fost fericită și am rămas mulțumită de mine şi de propriile mele rezultate. Pot să afirm cu certitudine că m-am aşteptat la astfel de rezultate”.

Dacă tot mulți absolvenți dau vina pe camerele de supravegheat atunci cînd eșuează, Corina a zis că nici nu le-a observat. „Inițial nici nu am văzut unde sînt amplasate”.

Tînăra s-a prezentat doar la trei probe, fiind scutită de examenul la limba străină. „Am avut 10 din oficiu la examenul la franceză, deoarece am susținut testul pentru DALF C1”.

Planifică să facă două facultăți

Vara în care a absolvit studiile liceale și a susținut cu brio examenul de bacalaureat, Corina planifică să o dedice pregătirilor pentru admiterea la universitate, tînăra menționează că nu va uita și de odihna bine meritată.