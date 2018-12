Cum sînt amăgiți cumpărătorii în magazine

Reduceri pe bune sau doar de ochii lumii? Ca să atragă mai mulți clienți, dar și să-și umple conturile pe final de an, practic fiecare magazin din Capitală a anunțat prețuri mai mici cu 20, 50 sau chiar 80 de procente.

În timp ce unii cumpărători se bucură de ofertă, sînt și din cei care considera ca reducerile ar fi o momeala. Și specialiștii în marketing ne recomanda să nu procuram la fierbințeală pentru că, deseori, reducerile sînt fictive.Tradițional, pentru a atrage clienți în perioada sărbătorilor de iarnă, magazinele anunță promoții chiar și de pînă la 80 la sută. Oamenii pot procura, la preț redus, tot felul de cadouri: de la bijuterii pînă la electrocasnice.„Prețurile au scăzut la maximum, pînă la 50%. 01:06-01:12 La geci au scăzut de la patru, cinci mii pînă la 1500, 2000”, Tamara, vînzătoare„Avem ofertă de minus 20% la toate parfumurile, pentru cosmetică de îngrijire la fel, 20%. La cosmetică decorativă, tot 20%”, Marina Lîsenco, consultantăȘi la magazinele care vînd electrocasnice au aplicat reduceri impresionante.„Avem prețurile speciale de Revelion, pînă la 50%. Și numai zece zile prețurile speciale. Diferită marfă, de la frigidere pînă la aparate de ras”, Andrei Drînchin, consultantOamenii spun însă că nu prea au încredere în ofertele de iarnă și spun că nu odată au fost amăgiți de reduceri.„Nu, nu am încredere, chiar de multe ori am pățit-o că am cumpărat tehnică. La reducere 620 și mi s-a dat cadou un aspirator de 500 de lei. Și cînd am fost peste un magazin am văzut exact suma aceasta.”„O scurtă costa 2500 de lei, la BlackFriday ea costa 3700 și reducerea a fost la 2700. Același preț care era deoarece nu văd cîștig în reduceri care pun.”„De la noi nu prea. Pentru că nu sînt reale, adică fac comparație cu ceea ce este peste hotare și nu seamănă prea mult a reducere.”Aceștia sînt contraziși însă de vînzători care susțin că reducerile sînt făcute anume pentru beneficiul consumatorilor.„Desigur că nu. Ba chiar invers, la noi prețurile într-adevăr scad, facem plăcut clienților noștri”, Marina Lîsenco, consultantă„Nu, la noi dacă studiați prețurile, ele într-adevăr, reducerile sînt maximale. Noi vedeți sîntem multi-brand magazin și avem și asortiment mare și prețurile reduse”, Andrei Drînchin, consultantSpecialiștii în marketing avertizează că magazinele se folosesc de faptul că oamenii se pregătesc de sărbători și procură cadouri. Din această cauză, reducerile deseori sînt fictive.„Atunci cînd ea face reducerile, aceasta nu poate fi făcut de dragul consumatorului. Aceasta se face pentru a mări vînzările. Nu puteți pînă la infinit să faceți reduceri. Trebuie să aveți o valoare”, Irina Batîri, specialistă în marketingPentru a ne bucura de reduceri adevărate, specialiștii recomandă să monitorizăm, o perioadă de timp, prețurile. De asemenea, experții consideră că sînt mai credibile promoțiile în magazinele unde cumpărătorii fac shopping cu regularitate.