Cum să rezistați criticii (VIDEO)

Singura modalitate de a vă menține încrederea este să faceți atent zilnic, metodic ceea în ce credeți. Trebuie să mergeți pînă la capăt și să înțelegeți că nereușita poate fi uneori mai importantă decît succesul, deoarece eșecul învață talentul și el trebuie luat drept o necesitate pentru victorie.

Această opinie a fost exprimată de celebrul regizor rus, scenarist, producător, figură publică și politică, președintele Academiei de film "Nika" Andrei Koncealovski, răspunzând la întrebările abonaților săi în rețeaua socială, transmite Noi.md.

"Nouă tuturor nu ne place să fim criticați, nu putem suporta. Critica are sarcinile sale, ea poate fi ascultată și dată cu plăcere - și atît. Eu cred că singura modalitate de a-ți păstra încrederea este să faci atent, zilnic, metodic ceea în ce crezi. În aceasta este o doză de idiotism. Uneori, persoanele din jur vă vor spune: "Ce faci? Se vede că nu-ți reușește”. Trebuie să mergi pînă la capăt și să înțelegi că nereușita poate fi uneori mai importantă decît succesul. Pentru că eșecul învață talentul. Eșecul învață talentul să spună: "Unde am greșit?", dar nu: "Nu am fost înțeles". De aceea, eșecul trebuie luat drept o necesitate pentru victorie. După orice victorie, poate exista o nereușită. Trebuie să fim pregătiți pentru acest lucru", a subliniat Andrei Koncealovski.