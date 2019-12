Cum să apreciem calitatea vinurilor cu bule magice

Haideți să stabilim categoriile de calitate ale vinurilor spumante, mai ales, în aceste zile, înainte de Anul Nou, cînd e apogeul vînzărilor vinurilor cu bule magice.

Să determinăm ce presupune fiecare noțiune în parte

Care e conținutul de zahăr din vinul spumant?

Așadar, care sînt categorii de calitate și despre ce ne vorbesc informațiile de pe etichete?În funcție de natura dioxidului de carbon, vinurile saturate cu dioxid de carbon (CO2) sînt clasificate astfel:- vinuri spumante- vinuri petiante- vinuri perlante- vinuri spumoaseVin spumant este vinul saturat cu dioxid de carbon de origine exclusiv endogenă, obţinut prin fermentarea secundară a vinului la sticlă, în rezervoare sau în sisteme de rezervoare, care dezvoltă în sticlele în care este îmbuteliat ca produs finit o presiune de cel puţin 3 bari la temperatura de 20°C. Conținutul minim de alcool din acest vin este de 9,5%.În cazul în care fermentația secundară a fost efectuată în sticle (și nu în rezervoare), pe etichetă este adăugată, de obicei, inscripția Methode Traditionnelle. Acest lucru înseamnă că vinul spumant după fermentare a fost, de asemenea, îmbătrînit în sticle timp de cel puțin 9 luni. Anterior, producătorii noștri "clasici" au încercat să scrie Methode Champenoise, dar francezii s-au indignat.Vinurile șampanizante clasice de colecție au vîrsta de cel puțin 2,5 ani.Vin petiant e vinul saturat cu dioxid de carbon de origine endogenă, care dezvoltă în sticlele în care este îmbuteliat ca produs finit o presiune de la 1 pînă la 2,5 bari la o temperatură de 20 ° C. Conținutul de alcool din acest tip de vin este de cel puțin 7%. Un astfel de vin este produs numai în rezervoare (prin metoda „cuve close"), ca și celelalte două tipuri.Vin perlant este vinul saturat cu dioxid de carbon de origine totalmente exogenă sau parțial exogenă (adică dioxidul de carbon a fost adăugat din exterior), care dezvoltă în sticlele în care este îmbuteliat ca produs finit o presiune de la 1 pînă la 2,5 bari, la temperatura de 20 ° C. Conținutul de alcool din acesta este de cel puțin 9%.Vin spumos este vinul saturat cu dioxid de carbon de origine exclusiv exogenă, obținut prin saturarea vinului în sticle sau rezervoare ermetice, care dezvoltă în sticlele în care este îmbuteliat ca produs finit o presiune de cel puțin 3 bari la o temperatură de 20 ° C. Nu există restricții privind conținutul de alcool.Producătorii trebuie să adauge în mod obligatoriu la inscripțiile: vin spumos și vin perlant: "obţinut prin adaos de dioxid de carbon", scrise cu același font, de aceeași dimensiune, astfel încît consumatorii să știe în mod cert de ce calitate e produsul, pe care îl cumpără.De constatat că vinurile spumante, dar și alte categorii de vinuri au un conținut diferit de zahăr. De aceea, pentru ca să nu complicăm și mai mult lucrurile, mă voi referi aici doar la vinurile spumante. Citez valorile numerice pentru a risipi unele concepții greșite, cum că spre exemplu vinul brut este un vin care nu conține zahăr. Uneori mi se spune că vinul nu a fost la înălțimea așteptărilor, deoarece brutul a fost destul de dulce. Cînd spun că este admisă doza de pînă la 12 g / l de zahăr, persoana este foarte surprinsă. Apropo, pe contraetichetă producătorii indică conținutul de zahăr din vin.Pe etichetele vinurilor spumante putem vedea următoarele simboluri:– dacă concentrația masică de zaharuri nu este mai mare de 3 g / dm3. Această indicație poate fi utilizată numai pentru produsele în care nu a fost adăugat zahăr după fermentația secundară;– dacă concentrația masică de zaharuri e la limita de la 0 la 6 g / dm3;– dacă concentrația masică de zaharuri nu este mai mare de 12 g / dm3;– dacă concentrația masică de zaharuri se încadrează între 12 și 17 g / dm3;– dacă concentrația masică de zaharuri e în limita de la 17 la 32 g / dm3;– dacă concentrația masică de zaharuri este cuprinsă între 32 și 50 g / dm3;– dacă concentrația masică de zaharuri nu este mai mică de 50 g / dm3.După cum se poate observa din categoriile de vinuri după conținutul de zahăr enumerate, conceptul demidulce a dispărut din această listă, dar s-a păstrat în vinurile spumante și cele perlante. 