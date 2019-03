Cum poți ajunge să colaborezi cu Inna, Carla’s Dreams, The Motans și alți artiști Societate 20 martie 2019, 14:00

Scrii versuri și compui muzică? INNA, Antonia, Mark Stam sau Selly te vor în echipa lor! Global Records lansează o campanie pentru tineri producători și compozitori muzicali.

Create. Hit play. Repeat! Global Records a lansat o campanie originală de scouting pentru producători muzicali și songwriters, care pot ajunge să lucreze cu unii dintre cei mai cunoscuți artiști ai momentului, precum INNA, Antonia, The Motans sau Carla’s Dreams.

Campania este una inedită, pe versuri și beat, în limbajul comun al tuturor iubitorilor de muzică. INNA, Antonia, Selly, Laura Giurcanu, Mark Stam și Naddhu au filmat videoclipurile de campanie în stil rap și pot fi văzuți în ipostaze muzicale noi și neașteptate. Producția și versurile sunt semnate de Quick.

„Dacă muzica e al doilea tău nume, atunci cred că ne e scris să ne întâlnim! Muzica produsă de Global Records se aude peste tot și, în plus, suntem mereu în căutare de noi talente, vrem să descoperim tineri alături de care să producem tot mai multe hituri și pe care să le ducem în topuri. Avem experiența și know-how-ul necesare pentru a lansa noi talente muzicale, pentru a descoperi noi producători muzicali, textieri sau compozitori cu care să facem muzica să sune bine”, spune Ștefan Lucian, A&R și fondator Global.

Cei care doresc să se facă auziți trebuie să trimită un demo pe production.globalrecords.com. Aceasta poate fi ocazia lor de a ajunge să lucreze cu Global Records, unul dintre cele mai renumite și cool label-uri muzicale independente din România, ce reprezintă artiști de top precum INNA, Antonia, Delia, Carla’s Dreams, Irina Rimes, The Motans, Vanotek și colaborează cu superstaruri internaționale ca J Balvin, Daddy Yankee, Yandel, Pitbull, Reik.