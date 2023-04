Cum poate afla o persoană dacă este fericită sau nu

Cunoscutul clovn sovietic și rus, Veaceslav Polunin - unul dintre cei mai semnificativi clovni ai timpului nostru, un romantic și filozof - a împărtășit cum o persoană poate afla dacă este fericită sau nu.

"Am o lege care se numește "Picioarele în apă". La fiecare trei-cinci ani, trebui să te așezi pe malul rîului, să-ți bagi picioarele în apă, să nu faci nimic, să stai și să te gîndești: ce ai făcut în acești ani? De ce? Era necesar să faci acest lucru? Încotro mergi?... La fiecare trei-cinci ani, trebuie să cotești din drum. Să mergi pe același drum tot timpul este plictisitor, neinteresant, incorect. Groaza repetiției: aici am fost deja, aici am stat deja, cu acesta am mâncat, cu acesta am băut, cu acesta am dansat. Imposibil. Mai pe scurt, trebuie să faci o revizuire: ești fericit sau nu", a menționat el Veaceslav Polunin.