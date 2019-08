Cum comentează Platon intentarea unui nou dosar pe numele său

Veaceslav Platon spune că nu a vazut noul dosar intentat pe numele sau în care este acuzat că a depozitat 300 de mii de euro pe numele unei magistrate la o bancă din străinatate.

"Știți, noi nici măcar nu l-am văzut, nu știu despre ce este vorba, să vă spun sincer. Este o tîmpenie."Omul de afaceri Veaceslav Platon riscă încă 10 ani de puscarie pe langa cei 25 la care deja a fost condamnat. Intr-un nou dosar, el este acuzat ca a depozitat 300 de mii de euro pe numele unei magistrate la o banca din strainatate.Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a transmis dosarul in judecata. Ieri, avocatii lui Platon ne-au spus ca nu au fost anuntati.Potrivit procurorilor, in 2013, acesta ar fi obtinut copia actelor de identitate ale unei magistrate de la Curtea Suprema de Justitie, apoi ar fi deschis, la o banca din strainatate, un cont pe numele ei, pe care a depozitat 300 de mii de euro.Ulterior, avand influenta la „Moldindconbank”, ar fi fabricat si utilizat carduri bancare false, dar si copia actelor de identitate pe numele magistratei, pentru a scoate banii prin intermediul terminalului aceleiasi banci.Platon a fost retinut in iulie 2016, fiind cercetat penal pentru escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari. Omul de afaceri a fost condamnat la 25 ani de inchisoare in baza a doua dosare penale. Acesta pledeaza nevinovat.