Cum a trecut Zilele Diasporei în R. Moldova. Detalii despre eveniment

Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat vineri, 16 august, la deschiderea oficială a Zilelor Diasporei în Republica Moldova.

În discursul său, Maia Sandu a declarat că actualul guvern depune eforturi consolidate pentru a reporni procesele economice și democratice din țara noastră și că executivul are nevoie de sprijinul, cunoștințele și experiența cetățenilor noștri din diasporă.La eveniment au participat şi preşedintele ţării, Igor Dodon , viceprim-ministrul, ministru al Afacerilor Interne, Andrei Năstase, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Nicu Popescu, ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, ministrul Finanțelor, Natalia Gavrilița, reprezentanții partenerilor de dezvoltare, reprezentanți ai comunităților din diasporă, precum și persoane responsabile de cooperarea cu diaspora din cadrul instituțiilor publice.În cadrul evenimentului, premierul a accentuat rolul important pe care îl are diaspora pentru întreaga societate. „Guvernul actual recunoaște sacrificiul și curajul dvs., puterea dvs. de a vă afirma ca oameni demni, liberi și muncitori în țări străine. Moldova are nevoie de voi, are nevoie să puneți umărul la procesul complicat de repornire a proceselor economice și democratice din țara noastră. Aceasta este casa noastră și, oricît de greu ne va fi în continuare, noi trebuie și putem să schimbăm lucrurile. Acum forța noastră este și mai mare, deoarece avem aceeași dorință – și diaspora, și guvernarea – să facem viața cetățenilor mai bună”, a declarat Maia Sandu.În mesajul său de salut adresat participanţilor, viceprim-ministrul Andrei Năstase, ministru al Afacerilor Interne, a subliniat că ţara noastră are nevoie de o libertate şi o democraţie constante, care încă se învaţă în Republica Moldova, și că diaspora poate contribui la realizarea acestor obiective. „Drumul vostru este şi al meu, departe de familie. Iată de ce guvernul actual are o datorie morală faţă de diasporă, care mereu ne-a susţinut. Pentru contribuţia dvs. esenţială, întreaga societate vă aduce recunoştinţa şi tot respectul”, a menționat Andrei Năstase.La rîndul său, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a accentuat necesitatea sprijinului constant din partea cetăţenilor noştri și importanța asistenţei externe pentru obținerea unor beneficii comune. „Republica Moldova are nevoie de o diplomaţie economică activă, de investiţii pentru a crea locuri de muncă în ţara noastră, cu salarii bune, ca cetăţenii să beneficieze de educaţie şi servicii medicale de calitate”, a precizat Nicu Popescu.Prezent la eveniment, ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, şi-a exprimat respectul faţă de moldovenii din străinătate care se întorc acasă. „Mă bucur că sînt oameni care decid să se întoarcă în ţară, aşa cum am făcut-o şi eu, după 20 de ani petrecuţi în SUA. Ne dorim să creăm condiţii bune pentru afaceri, în care să vă valorificaţi potenţialul intelectual. În calitate mea de ministru, împreună cu toţi membrii guvernului, ne-am propus să oferim posibilitatea celor plecaţi să revină acasă, să dezvolte afaceri, să aducă potenţialul economic de care avem nevoie pentru ca să transformăm Republica Moldova într-o ţară europeană, cu salarii mari şi un trai de viaţă demn”, a conchis ministrul.De asemenea, Natalia Gavriliţa, ministru al Finanțelor, a încurajat diaspora să revină acasă pentru a crea speranţa unui viitor prosper pentru următoarele generaţii. „Diaspora joacă un rol vital pentru întreaga ţară. Ca fost membru al diasporei, știu că viața în afara hotarelor Republicii Moldova are și oportunități mari, dar și costuri mari. Am mai spus-o – e o adevărată bucurie să fiu din nou în casa părintească, să îmi văd feciorul crescînd alături de bunici, să muncesc pentru dezvoltarea țării noastre – vă încurajez să reveniți, să vă urmaţi vocaţia acasă. Să lucrăm împreună pentru a face Republica Moldova țara în care vrem să trăim cu toții”, a punctat Natalia Gavriliţa.Totodată, pe parcursul zilei de astăzi, vor avea loc o serie de ateliere de discuții pe subiecte de interes pentru diasporă. La ediția din acest an sînt prezenți peste două sute de participanți de peste hotarele țării.