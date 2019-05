Cronograf 2019, inaugurat la Chișinău Societate 22 mai 2019, 16:20

Ediția din acest a Festivalului Internațional de Film Documentar (FIFD) „Cronograf” vine cu 49 de filme. La deschiderea Festivalului, care va avea loc miercuri, 22 mai, va fi proiectat filmul „Free Solo”, care a luat în acest an premiul Oscar pentru cel mai bun documentar, transmite IPN.

Din cele 49 de filme care vor fi proiectate, 14 sînt documentare la Secțiunea Principală/Lungmetraje. Alte șase sînt la Secțiunea Principală/Scurtmetraje, iar nouă filme la Secțiunea cadRO și nouă filme din Republica Moldova la Secțiunea Producții Locale.

La Secțiunea Un LIKE pentru documentar vor concura șapte filme, iar la Secțiunea Cu ochii pe Moldova – patru documentare.

Filmele au fost selectate dintr-un număr record de circa 900 de înscrieri din 51 de țări ale lumii.FIFD CRONOGRAF va proiecta și cîteva filme în afara competiției, în cadrul unor evenimente și proiecții speciale. De asemenea, Festivalul va aduce mai multe premiere de filme documentare, realizate de către regizori moldoveni.Festivalul va începe miercuri cu Cronograf Junior. La ora 09.00, la „Odeon”, va fi proiectat filmul „Telefonul copilului” (Germania), iar la ora 10.00 „Nat, aventurierul” (Olanda). Urmează „Un like pentru documentar”, de la 15.00.

Gala de deschidere va avea loc la 19.00.Cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional de Film Documentar CRONOGRAF va avea loc în perioada 22-28 mai, iar locația principală este Cinematograful „Odeon”. Costul biletului pentru o zi e de 70 de lei. Pentru toată durata Festivalului este de 250 de lei, iar pentru zilele 25-28 mai – 200 de lei.