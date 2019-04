Cristina Buga: Președintele Moldovei acordă o atenție deosebită soluționării problemelor diasporei

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, acordă o atenție deosebită problemelor cu care se confruntă cetățenii noștri din străinătate, precum și posibilităților de soluționare a acestora.

Despre acest lucru a declarat consilierul președintelui Republicii Moldova pentru relații cu diaspora, Cristina Buga, în cadrul unei videoconferințe Chișinău - Moscova pe tema ”Amnistia migrațională în 2019 în Federația Rusă pentru cetățenii Republicii Moldova" care a avut loc la centrul de presă Sputnik, transmite Noi.md.Ea a menționat că problema "migranților" este prezentă întotdeauna pe agenda lui Igor Dodon în discuțiile cu șefii altor state șiel, de asemenea, încearcă, după posibilitate, să ajute în toate inițiativele migranților noștri.Cristina Buga a reamintit că în această săptămînă, cu sprijinul Președintelui Republicii Moldova, la Sankt-Petersburg are loc Festivalul Cinematografiei și Culturii moldovenești.La sfîrșitul săptămînii trecute, la Kursk a vut loc un important forum economic și Zilele culturii moldovenești, la care au participat reprezentanți ai Camerelor de Comerț și Industrie din Moldova și Rusia, precum și agenți economici din ambele țări."Diaspora moldovenească este foarte activă, promovează foarte activ cultura noastră și are dorința de a se consolida. Sperăm că în acest an, care este Anul Moldovei în Federația Rusă, vor fi luate măsuri concrete în această direcție ", a subliniat consilierul Președintelui Republicii Moldova pentru relații cu diaspora.