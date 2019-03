Crimă color: modul în care sîntem manipulați prin intermediul coloranților?

Frumusețea exterioară este imaginea pe care o vedem în oglindă, și modul în care suntem percepuți de societate.

Industria frumuseții ne oferă un număr foarte mare de produse cosmetice, și pentru a le înțelege avem nevoie de un consultant, care ne-ar ajuta să alegem ceea de ce avem nevoie, ce este potrivit pentru un tip anumit de piele și păr. Alegerea ar fi mult mai ușoară, dacă problema ar fi hotărâtă la această etapă. Spre exemplu:



”Cumpără produsele cosmetice de la un anumit preț sau chiar mai scump, și tenul tău va păstra vitalitatea încă mult timp”. Dar, chiar și cele mai scumpe produse cosmetice, chiar dacă au proprietăți benefice și un efect vizibil și rapid, din păcate, uneori conțin în compoziție coloranți toxici, care dăunează grav sănătății noastre.



Merită oare experimentele cu sănătatea ta?



Coloranții sintetici sunt foarte dăunători pentru pielea noastră- acesta este cel mai răspîndit truc al corporațiilor transnaționale,ei îl folosesc pentru a ne capta atenția cu o culoare aprinsă care, cu siguranță, va stimula achiziția acestuia. „Este alegerea mea, sau am fost impus la acesta?”- această întrebare trebuie să v-o puneți în fața raftului cu produse cosmetice.



„Informat- înseamnă înarmat”!



În continuare, vom enumera coloranții, de care ar trebui să ne ferim, dar care sunt adesea folosiți în produsele cosmetice:



Coloranții sintetici, sunt utilizați în produsele cosmetice pentru îngrijirea pielii, care poate provoca mâncărimi, iritații și erupții cutanate, modifică culoarea pielii și hiperpigmentarea. Printre astfel de coloranți se enumeră: tartrazina E102 (CI 19140, Acid galben 23), Vitasun Ponceau 4RC 82 (Acid CI Roșu 18 16255), Brilliant Blue (CI 42090, Acid Albastru 9), măr verde (CI 19140, CI 42090), Karmuazin E122 (CI14720, acid roșu 14), sau chiar cancerigene, cum ar fi , CI 11680 (pigment galben 1), CI 11710 (pigment galben 3), CI 61570 (acid verde 25), CI 60725, CI 61565 (solvent verde 3).



Coloranți deosebit de periculoși sunt - CI 17200 (colorant și pigment roșu de azot sintetic, D & C Red # 31, acid roșu 33), CI grupa colorant 14700-sintetic de coloranți azoici (C-Rot 57, Fd & c Red 4, Ponceau Sx, Fd & C Red No .4, Red 4), CI 19140 Tartrazin- colorant galben sintetic (E102, FD & C galben 5, acid galben 23, galben alimentar 4). Coloranții artificiali în mod tipic conțin metale grele, cum ar fi arsenic si plumb.



Este important să ținem minte: culoarea naturală a produselor cosmetice (șampon sau gel de duș) are nuanțele de la ocru la galben, iar a cremelor de la nuanța- fildeș pînă la un ocru pal sau galben. Crema naturală nu poate avea culoarea de alb strigent.



Tot ce se unge, aplică, vopisește – ajunge în organism prin piele.



Prin urmare, este foarte important să avem grijă și de acest aspect al sănătății noastre – noi trebuie să fim atenți nu doar la ambalaj și etichetă, dar și la factorul care este cu mult mai important, cunoașterea compoziției produselor cosmetice utilizate zi cu zi, cum ar fi: șamponul, gelul de duș, săpun pentru mâini, ulei pentru masaj, inclusiv și toate cremele folosite.



O vigilență specială necesită alegerea produselor cosmetice pentru igiena copiilor: pielea copiilor este mult mai delicată decât a adulților, și mult mai predispusă la influența aspectelor dăunătoare din exterior, de aceea întotdeauna să ținem cont de faptul că noi suntem responsabili pentru cunoștința sigură a copiilor noștri cu lumea exterioară.



Organismul nostru are capacitatea de a acumula nu doar vitamine, ci și substanțe nocive.



Unele ingrediente din compoziția produselor cosmetice, au proprietate de acumulare și ulterior un efect devastator asupra organismului nostru. De exemplu, cetățeana a SUA, a câștigat judecata cu un producător de cosmetice, ale cărui produse, din păcate, sunt prezente și pe piața noastră, compensarea pentru despăgubirea stării de sănătate în suma de zeci de milioane de dolari. Coloranții folosiți în cosmetice, sunt de câteva ori mai dăunători, decât cele care sunt adăugate în produsele alimentare. Atunci când mâncăm, toate substanțele nocive trec prin filtrele noastre: prin ficat și rinichi, dar când se aplică pe piele, o asemenea purificare nu este, și toxinele intră direct în fluxul sangvin, care îi poartă prin tot corpul.



Culoarea intensă a cosmeticelor nu trebui să ne manipuleze, chiar dacă și exteriorul produselor cosmetice este plăcut, cel mai important factor este efecult exercitat asupra organismului. Moda se schimbă, se schimbă punctele de vedere, dar sănătatea mereu va ramâne în trend, de aceea ai grijă de tine și de cei care te înconjoară, și nu permite culorile aprinse să te inducă în eroare.