Crește nivelul apei în rîurile Nistru și Prut

Meteorologii prognozează creșterea nivelului apei în rîurile Nistru și Prut cu pînă la 20 de centimetri. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat prognoza hidrologică va fi valabilă din 6 septembrie, ora 08:00 pînă pe 7 septembrie, ora 08:00.

Astfel, în rîul Nistru, pe sectorul s. Naslavcea – or. Dubăsari va avea loc variația nivelului apei aproximativ cu 10 cm, transmite Noi.md cu referire la agrotv.md.

În rîul Nistru, pe sectorul or. Dubăsari – or. Grigoriopol va avea loc creșterea nivelului apei cu 10-20 cm, din cauza măririi deversării apei din lacul de acumulare Dubăsari de la 160 m3/s pînă la 210 m3/s, iar pe sectorul or. Grigoriopol – s. Răscăieți va continua scăderea nivelului apei cu 10-20 cm.

În rîul Prut pe sectorul s. Criva – or. Costești va avea loc variația nivelului apei cu 10-30 cm.

Pe celelalte sectoare al rîului Prut și în rîurile mici regimul hidrologic nu se va modifica esențial.