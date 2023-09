Constantin Moscovici: "Datoria părinților este să găsească pentru copii o alternativă la Internet"

Copiii moderni sunt mai puțin adaptați la viața reală și nu știu prea multe din ceea ce puteau face părinții lor în copilărie, deoarece își petrec cea mai mare parte a timpului în telefonul mobil și în fața calculatorului, deși internetul ar trebui folosit în primul rînd ca ajutor la căutarea unor informații.

O astfel de opinie a exprimat cunoscutul muzician și interpret moldovean Constantin Moscovici în cadrul emisiunii "Кредо героя" cu Pavel Sidorenco, relatează Noi.md.

El a menționat că a avut o copilărie frumoasă, iar atunci totul era mult mai simplu, exista mai multă deschidere și sinceritate.



"Am fost educați nu doar acasă și la școală. Existau foarte multe activități pentru a ne educa ca persoană. Îmi amintesc cînd aveam 7-8 ani, știam deja cum să aprind un foc în pădure, cum să supraviețuiesc, cum să sap o ascunzătoare în pămînt și multe altele. Am fost mai pregătiți decît această generație, care acum stă doar în telefon și dacă, Doamne ferește, se oprește internetul, omul pur și simplu se va pierde și nu va ști ce să facă, iar acesta este cel mai rău lucru", a subliniat Constantin Moscovici.



Potrivit artistului, copiilor trebuie să li se explice că Internetul trebuie folosit ca ajutor pentru a învăța o temă sau, cînd va fi necesar, a căuta informații.



"Dar nu trebuie să fii absorbit de el în totalitate, să foci în aceste jocuri care nu sînt despre nimic. Din contra. Am observat că ele chiar promovează cruzimea și indiferența", a remarcat el.





Cunoscutul muzician și interpret moldovean a spus că se bucură atunci cînd fiul său cel mic urmărește emisiuni științifice, educaționale, joacă jocuri despre crearea, construirea de orașe etc."Dar i se interzice categoric să urmărească orice are legătură cu războiul, violența. Cred că fiecare părinte trebuie să acorde atenție copiilor și să le ofere întotdeauna ocupații alternative. Poate fi: înot, fotbal, pian, chitară, kickboxing etc."Și imaginați-vă, el are o zi atît de încărcată, încît atunci cînd ajunge acasă nu mai vrea nimic", a spus Constantin Moscovici.El a recunoscut că vrea să excludă din viața copilului acea indiferență, agresivitate pe care tinerii o obțin atunci cînd joacă diferite jocuri de război."Îmi amintesc de copilăria mea. Dimineața începea cu sarcinile pe care le aveam de îndeplinit: să mătur ograda, să tai lemne iarna, să fac focul în sobă. Și copiii erau atît de ocupați cu munca fizică în sat, încît pentru alte activități le rămînea puțin timp.

"Dar cînd aveam timp liber, de exemplu, mergeam la cercul de dans, iar pentru mine acest lucru era ca o relaxare. Acum toate acestea sînt înlocuite de Internet. Prin urmare, este datoria noastră, ca părinți, este să găsim și să oferim copiilor o alternativă", a spus cunoscutul muzician și interpret moldovean.