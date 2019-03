Concert de caritate organizat de Fundația de Binefacere „Din Suflet”

Astăzi, 7 martie, preşedintele ţării, Igor Dodon, împreună cu Prima Doamnă, Galina Dodon, au participat la concertul de caritate, organizat de Fundația de Binefacere „Din Suflet”, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii – 8 martie.

La eveniment, au participat circa 600 de doamne din toată țara."Am avut o deosebită plăcere să exprim recunoștință și profund respect pentru devotamentul, înțelegerea și puterea de care dau dovadă femeile. Am subliniat că protecția socială a mamelor, copiilor, precum și a familiilor numeroase este o prioritate pentru echipa prezidențială, din acest considerent am declarat anul 2019 - An al Familiei în Republica Moldova. Mi-am exprimat convingerea că anume statul trebuie să-și asume rolul de protector și susținător al familiei, femeilor și copiilor", a declarat Igor Dodon.Totodată, şeful statului a menționat că activitatea întru sprijinirea mamelor cu mulți copii, prin intermediul Fundației „Din Suflet” va continua în viitor."Mereu vom fi alături de cei care au nevoie de sprijinul nostru, așa cum am procedat pînă în prezent. Am transmis tuturor femeilor cele mai sincere felicitări cu prilejul acestei frumoase sărbători. Le-am urat sănătate, optimism, prosperitate și sprijinul celor dragi", a adăugat Igor Dodon.