Comentează știrile pe Noi.md și crește-ți ratingul de utilizator

Portal Noi.md se dezvoltă în mod constant și are grijă ca aflarea cititorului pe site să fie cît mai comodă și mai confortabilă. Astfel, recent, pe portal a fost lansată o nouă funcționalitate a comentariilor.

Acum utilizatorii au posibilitatea de a se înregistra pe site. Cititorul își poate alege un nume unic (nickname), cu care poate lăsa comentarii. De asemenea, utilizatorul înregistrat poate adăuga o fotografie (avatar).

Un alt avantaj al înregistrării este capacitatea de a aprecia alte comentarii cu Like și Dislike. De numărul acestora depinde și ratingul utilizatorului, care poate fi văzut în contul personal de pe site. Funcțiile "rating" și "like and dislike" sînt disponibile numai utilizatorilor înregistrați.

Comentariile utilizatorilor neînregistrați vor fi publicate pe site sub numele de "oaspete".

În plus, utilizatorii înregistrați pot înainta plîngeri pe comentariile pe care le consideră inadecvate și ofensatoare.

Înregistrați-vă, citiți știrile și exprimați-vă părerea.