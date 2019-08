Codreanu comentează ”dezvăluirile” făcute de o fostă directoare de grădiniță

Fostul primar general-interimar al capitalei, Ruslan Codreanu spune că directoarea care s-a plîns la președinție de calitatea produselor alimentare livrate în grădinițe, a uitat că a fost demisă din cauza plîngerilor părinților, că tolera maltratarea copiilor și colectarea de bani, scrie Noi.md cu referire la o postare a lui Codreanu de pe facebook.

Potrivit lui, fosta directoare de la Grădinița 177 nu face altceva, decît să atragă atenția asupra persoanei sale.Fostul edil al capitalei a remintit că în calitatea sa de viceprimar și primar general interimar al capitalei a fost mereu preocupat de educație, iar pe parcursul activității sale a sesizat de mai multe ori CNA, procuratura și chiar a făcut interpelări la guvern.”Dacă președinția s-a sesizat acum, vreau să profit de această platformă și să vin la ei cu cîteva propuneri:1. Să adunați iarăși comisii nu este suficient. Personal, am sesizat CNA-ul de foarte multe ori, inclusiv despre faptul că nu s-a luat nicio atitudine în raport cu scandalul alimentației din 2016.2. Am sezisat și scris și la guvern, există și în raportul ANSA și alte rapoarte din 2016. Problema foarte mare este că, cîștigătorul în cadrul tuturor achizițiilor este desemnat agentul economic care are ca ofertă prețul cel mai mic pentru produsele alimentare. Dar prețul cel mai mic NU ÎNSEAMNĂ ȘI CALITATEA CEA MAI BUNĂ.3. O alta problemă majoră este că actualmente, DETS de sector organizează licitațiile fragmentat, dar tot ele sînt cele care monitorizează procesul de alimentație în instituțiile de învățămînt. Ceea ce reprezintă o politică total greșită și manifestă conflicte de interes. Cînd am încercat să centralizez Direcțiile de învățămînt de sector toate fracțiunile din CMC s-au opus”, a scris Codreanu.Pe finalul postării sale, acesta a reamintit că șefa de educație de la Ciocana a fost demisă, exclusiv pentru problema achizițiilor publice în alimentația copiilor, la începutul lunii aprilie.”Sînt curios fosta directoare de la Lăstăraș la cine din funcționari se va duce în audiență și sub ce justificare?”, a conchis fostul edil în finalul postării sale.