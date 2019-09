Cîți copii au mers anul acesta în clasa I Societate 2 septembrie 2019, 16:21

În instituțiile de învățămînt din țară a răsunat luni, 2 septembrie, primul sunet de clopoțel, care a dat startul noului an de învățămînt pentru circa 340 de mii de elevi. 35 de mii dintre aceștia au mers în clasa I, potrivit datelor estimative ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Festivitățile solemne consacrate Primului sunet au început cu onorarea simbolurilor de stat.

La început de an școlar, elevii și profesorii au fost felicitați de ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Liliana Nicolăescu-Onofrei.

„Împreună, sîntem responsabili să creăm condiții pentru libertatea de creație în școală, să oferim mai multă putere de decizie instituțiilor și comunităților educaționale, să ne îngrijim de un mediu sigur de activitate pentru profesori și un mediu sigur și motivant de învățare pentru elevi, să sprijinim inovațiile și modernizarea proceselor și conținuturilor în învățămînt și, nu în ultimul rînd, să asigurăm în mod obligatoriu transparența și corectitudinea cheltuirii banului public în sistemul educațional. În egală măsură, sîntem responsabili pentru a-i ajuta pe tinerii noștri să devină oameni de CARACTER”, este specificat în mesajului ministrului.

În acest an, administrațiile școlilor au decis în mod individual cum să organizeze Primul sunet: sub formă de careuri tradiționale, activități pe clase sau activități inovatoare. Totodată, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a precizat că în organizarea acestora nu se vor admite ingerințe și discursuri cu caracter politic.

În Republica Moldova funcționează peste 1200 de instituții de învățămînt primar și secundar general.