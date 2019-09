Cîteva localități din țară rămîn în beznă pe 10 septembrie

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. „Red Union Fenosa" S.A. anunţă că marți, 10 septembrie 2019, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos:

str. Aerogarii, Alecu Russo, Bogdan Vodă, Decebal, Mihail Lomonosov, Serghei Lazo , Viilor parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilorstr. Dacia, Doina, Druţă Ion, Fîntînilor, Hotin, Ion Inculeţ , Livezilor, Mioriţa, Orheiului parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora) pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluistr. Piata Unirii Principatelor 3 scara 1, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electricestr. Liviu Deleanu 1, 2 , în intervalul de timp între 10:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Fatarilor , Ion Soltîs, Izvoarelor, Plopilor, Vasile Lupu, Cartușa, Gheorghe Ureche, Iașului str-la, Nicolae Dimo, Pentru Rareș parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. Atelierilor, Cantinei, Cartușa parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. 1 Mai, Decebal, M. Frunze, Viilor, Voluntarilor, Dm. Cantemir parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. Alexandru Hîjdeu 29, 46/1, 54, 60, 62, Grădinilor 21, Grigore Ureche 2-12, 5-19, Ismail 71-83, 999, Sfîntul Gheorghe 36 , în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Roguleni 26, 35, 53, 65 , în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora) pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluistr. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa -Deal , Sitarului parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. Schinoasa-Deal 51, 61-87, 56-90, Sihastrului 79C parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilorMeşterul Manole 12 , în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Uzinelor 47, în intervalul de timp între 10:30 - 18:30 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electricestr. Uzinelor 14/1, 14/2, în intervalul de timp între 10:30 - 18:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electricestr. Cărămidarilor 13A, 32, L. Rebreanu 20/2, Uzinelor 14,14/1, 79 , în intervalul de timp între 10:30 - 18:30 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electricestr. Astronom Nicolae Donici 14, Grigore Vîrtosu 14, 15, Ipoteşti 22, Mirceşti 999, 9999, Tudor Panfile 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Valea Albă 10, 56, Voluntar Filip Lupaşcu 2, 5, 16A, Zamolxe 22, în intervalul de timp între 08:55 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. Alecu Russo 5/2, 7/2, 9/2, 13/3, 13/4, Miron Costin 20, 22, 24, 26/2, 26/6, Nicolae Dimo 9999, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Mereni parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Geamăna parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Floreni: str. Floreni Ștefan Cel Mare , 31 August, Miron Costin parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 11:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Șerpeni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricor. Basarabeasca: str. Alexandr Puşkin JD, Matrosov JD, Mira JD, Raketnaea, Raketnaea JD, Stepnaea, Stepnaea JD parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilorstr. Independenţei, Republicii, Seliviorstov Fiodor , Victoriei,31 August 1989parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 15:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Gotești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Lărguța parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilorstr. Dubinin, Fedko, Gavriliuc, Grigore Cotovschi, Kuzneţov, Lenin, Maxim Gorki, Pobeda, Serghei Tiulenin, Şevţov parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de schimbare sau montare a piloniloror. Vulcănești: str. Rumeanteva, Cahul s. Giurgiulești: str.Bez Uliţ, Chişinăului, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Dunaiscaea, Independenţei, Mecanizatorilor, Mihail Koţiubinschi, Moldova, Molodejnaea, Novaea, Octeabriscaea, Plotnicova, Plotnicova str-la, Pogranicinaea, s.Djurjulesti, Sadovaea, Sadoveanu Mihail, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Sov.Armii, Sov.Moldavii, Sovetscaea, Sportivă, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 15:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengiloror. Vulcănești: str. 40 Let Octeabrea, 40 Let Octeabrea str-la, Calinina, Calinina str-la, Comarova, Comsomoliscaea, Gherţena, Gherţena str-la, Iubileinaea, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin str-la, Lenin, Lev Tolstoi, Maxim Gorki, Miciurin , Novoselova, Plotnicova, Plotnicova str-la, Popova, Sov.Armii, Stroitelinîi str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Baurci: str. Sadovaea, Molodejnaea, 9 mai , 50 let Octeabrea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Congaz: str. Lenin, Octeabriscaea, Ostrovski, Serghei Kirov, Sovetscaea, Vasilii Ceapaev parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Onișcani parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Bravicea parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Fîrlădeni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricparțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Sălcuța parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Constantinovca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. Alexandru cel Bun, Mihai Eminescu , Miorița, Mitropolit Petru parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Javgur parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Ialpujeni parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 16:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Măgdăcești: str. Alexandru cel Bun, Alexei Mateevici, Burebista, Dacia, Măgdăceşti, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Milescu Spătaru parțial, în intervalul de timp între 11:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Fundul Galbenei parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Bozieni , s. Bratianovca , s. Caracui , s. Cărpineanca , s. Coroliovca , s. Dubovca , parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 21:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Mereşeni: str. Decebal, Efrosinia Cecan, Gleb Ciaicovschi-Mereşanu, Hînceşti, şos., Ion Creangă, Izot Orlov, Livezilor, Mereşeni, Mihai Eminescu, Mihalcea Hîncu, Pădurilor, Sfîntul Dumitru, Teilor, Tineretului, Trandafirilor, Vadurilor str-la, Valea Morii, Voievozilor, parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 21:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Sărata Galbenă: str. Agarina, Arhanghelul Mihail, Boris Glavan, Cîmpiilor, Criucova, Florilor, Fratii Solomon , Gospitalinaea, Grădinilor, Grigore Cotovschi, Hînceşti, Independenţei, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Levscaea, Litoralului , Livezilor, Matrosov, Miciurin, Mihai Eminescu , Mihai Viteazul , Mihail Frunze, Mihail Sadoveanu, Mira, Molodejnaea, Naberejnaea, Nicolae Testemiţeanu, Nikolai Vatutin, Octeabriscaea, Ogorodnaea, Păcii, Pervomaiscaea, Plopilor, Sărata - Galbenă, Serghei Lazo, Sf. Cuvioasa Parascheva, Sfîntul Gheorghe, Sovhoznaea, Stepnaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Teilor, Vasile Alecsandri, Viilor, Vinodelinaea, Vinogradnaea, Zoia Kosmodemianskaea, 31 August 1989, 8 Martie, 1 Mai, parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 21:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Sărata-Mereşeni: str. Hînceştiului, Molodejnaea, Naberejnaea str-la, Sărata-Mereşeni, Svobodî, Ţentralinaea, Vinogradnaea, parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 21:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Valea Florii parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 21:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Semionovca , s. Voinescu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Drăgușeni , s. Bobeica parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Mirești , s. Chetroșeni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilorstr. Alexandru cel Bun, Braşov, Brăila , Constanţa, Daniil Sihastru, Mihail Frunze, Mitropolit Petru Movilă, Păcii, Prieteniei, Vlad Ţepeş parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Chersăcelului, Codru , Entuziaştilor, Fructelor, Grădinilor, Tricolorului, Voluntarilor parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora) pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Costeşti: str. Alecu Russo, Burebista , Costeşti , Cucorilor, Decebal, Gheoghe Asachi , Ion Creangă, Lăutarilor, Petru Rareş, Şcolii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Unirii , Unirii str-la parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Tomai parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Beștemac parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Marinci parțial, în intervalul de timp între 10:15 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Butuceni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Alecu Russo, Bucovinei, Constantin Stere, Mitropolit Varlaam, Păcii, Vasile Alecsandri, Vasile AlecsandriI str-la, 31 August 1989 parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Sireți parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Ghelăuza , s. Saca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Codreanca parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilorstr. Alexandru cel Bun, Libertăţii, Livezilor, Molodejnaea, Păcii, Suvorovo, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:05 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Răscăieți: str. Chirov , Diviziea, Biruința , Dneprodzerjinscaea, Ștefan Cel Mare, Sovetscaea, Răscăieți parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Palanca parțial, în intervalul de timp între 08:10 - 20:10 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Copceac: str. 25 Octeabrea, Carl Marx, Livezilor, Mihail Frunze, Mira parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis.Chiștelinița parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricPentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.