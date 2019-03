Cît valorează șansa de a trăi? Scrisoarea de ajutor al unui elev din Moldova

La vîrsta de doar 19 ani, Ceban Alexandru suferă mult. El nu poate să meargă la școală, nu poate lega relații de prietenie cu cineva, dar în pofida acestui fapt, niciodată nu a cedat și cel mai mult visează la însănătoșire și urmarea studiilor universitare.

Persoanele fizice pot face o donație la oricare dintre filiale BC ”MOLDINCONBANK” SA

„Mă numesc Ceban Alexandru. M-am născut la 16 septembrie 1999, la Chișinău , Republica Moldova. La vîrsta de 10 luni, ca și toți copiii, am început să mă ridic și să fac primii pași. La vîrsta de un an am început să merg singur. La un an și o lună mi s-a pus vaccina rujeolă-parotitis-rubeolă. Pe parcursul săptămînii mama a observat că am început să obosesc mai repede și să merg mai puțin. Mama s-a adresat la medici, fiind diagnosticat cu "encefalopatie post-vaccinală" și mi s-a prescris un curs de tratament.Apoi au urmat cursuri lungi de tratament la Chișinău. De asemenea, am început să urmez un curs de reabilitare la Centrul de Reabilitare din Odessa. Pînă la vîrsta de 2,5 ani am început să mă ridic din nou și cu sprijin, să merg. Dar cînd aveam trei ani am suferit un accident rutier. Piciorul meu a fost fracturat.Cînd aveam 7 ani, mama a găsit un alt medic la Chișinău, care nu a fost de acord cu diagnoza mea anterioră. El a propus să facem o analiză genetică la Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Sănătate Reproductivă, Genetică Medicală şi Planificare Familială. Conform rezultatelor analizei genetice, diagnoza a fost modificată în "amiotrofie musculară spinală, tip II, formă intermediară". După aceasta au urmat cursuri îndelungate de reabilitare, dar forma complicată de gripă a distrus toate rezultatele obținute.În 2007, m-am dus la școală, dar era dificil să stau în bancă. Din clasa a doua am fost nevoit să trec la sistemul de studii la domiciliu, dar asta nu m-a împiedicat să studiez cu toți în sistemul general și să fiu un elev excelent.În anul 2009 s-au început primele mele probleme cu coloana vertebrală. La început mi s-a încovoiat spatele. Mama s-a adresat medicilor ortopedici și am fost sfătuit să port un corset. Sunt nevoit să port corsete pentru suportul și corectarea coloanei vertebrale, care se fac în Ukraina, desfășurînd paralel și cursuri de reabilitare.Astăzi, sînt în clasa a 12-a, în ciuda faptului că este foarte greu pentru mine să stau drept, eu studiez și voi susține examenele în condiții generale, pentru că într-adevăr vreau să merg la universitate și să continui să mă dezvolt.Corsetele, care mi-au fost făcute în Harkov, nu-mi mai țin spatele și nu ajută la corectarea lui. Cînd obosesc, mușchii mei suferă și mi-e greu să respir. Intervenția chirurgicală la coloana vertebrală este șansa mea de a-mi îmbunătăți viața. Problema nu este numai că obosesc să stau, dar și că o parte din organele interne sînt deformate din cauza unei poziții incorecte, care implică alte probleme de sănătate, cum ar fi plămîni bolnavi, articulațiile șoldului și, cel mai important, inima.Centrul de Patologie Spinală și Neurochirurgie (CSPIN) al Dr. Baklanov este singura mea șansă la o viață normală, în care am un viitor. Eu sper că Dr. Baklanov nu va renunța la mine. După analiza argumentelor pro și contra, confirmînd scolioza complexă și diagnosticul în sine, doctorul a spus că este posibilă efectuarea operației! Acum, visul meu este de a face o intervenție chirurgicală și de a îndrepta coloana vertebrală. Atunci, altele le voi reuși!Din păcate, în ciuda faptului că, atît mama, cît și sora lucrează, nu ne putem permite costul implantului special și intervenția chirurgicală, precum și tratamentul necesar. Vă implor să mă ajutați să achit operația, care îmi va dărui șansa la o viață mai bună. Vreau să trăiesc!” -Rechizitele bancare ale mameiCeban AllaIBAN: MD79ML0000002259A0437921BC: "MOLDINCONBANK" SABANK's CODE: MOLDMD2X304numărul cardului 4028110022920646paypal: olea-ce@mail.ruPenru informații suplimentare puteți apela: +373 684 41 239 (mama Alla), +373 699 87 560 (sora Olga)