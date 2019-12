Cît de dăunătoare este vremea de afară pentru agricultură

Starea vremii, cu temperaturi primăvăratice, ce caracterizează ultima perioadă, este îngrijorătoare pentru agricultură, dar nu critică, a estimat - la solicitarea MOLDPRES - Vasile Şarban, şef de direcţie la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM).

Potrivit specialistului MADRM, deocamdată, starea vremii nu este gravă pentru culturile de cîmp de toamnă – grîu, rapiţă, orz etc. „Seminţele din sol au avut posibilitate pentru germinare şi dezvoltare, fapt la care au contribuit temperaturile blînde şi precipitaţiile, căzute în ultimul timp, inclusiv condensatul din ceaţă. Însă această stare de lucruri nu trebuie să fie de durată, or, în acest sens sînt optimiste prognozele meteorologilor care afirmă că în următoarea perioadă valorile termice vor înregistra tendinţă de scădere, cu evoluare în minus", a afirmat sursa citată.Mai complicată este situaţia în cazul culturilor pomicole, care sînt în stare de repaus şi au nevoie pentru aceasta de temperaturi negative şi strat de ninsoare. „Dacă se va menţine actuala stare a vremii, există riscul să fie provocată revenirea la vegetaţie şi să îmbobocească mugurii pînă la înflorire. Astfel, ulterior, un eventual ger puternic ar putea compromite recolta din anul următor”, a specificat Vasile Şarban pentru MOLDPRES.Referindu-se la sectorul apicol, deoarece mai mulţi apicultori semnalează că vremea caldă a provocat ieşirea albinelor din stupine, responsabilul MADRM a confirmat că albinele ies din stupine la temperaturi de plus 10 grade, însă acest fapt nu poate fi neapărat alarmant pentru această perioadă.„Aceste ieşiri ale albinelor sînt şi nişte zboruri de curăţare, foarte necesare pentru specie. Totodată, în lipsa florilor, albinele nu se vor deplasa departe de stupi, aceste ieşiri fiind, cum am mai spus, în scopuri curative. Totuşi, în perioada rece, apicultorii trebuie să monitorizeze mereu familiile de albine ca să intervină de urgenţă în caz de necesitate, fiind pregătiţi şi pentru perioade de încălzire, şi pentru geruri severe. În acelaşi timp, producătorii trebuie să urmărească dacă albinele au hrană, acces la hidratare. Pe vreme de iarnă, albinele trebuie alimentate suplimentar, cu turte, vitamine, zahăr sau miere”, a relevat Vasile Şarban, şeful Direcției politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine vegetală din cadrul MADRM.În acelaşi timp, surse de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat au estimat pentru MOLDPRES că trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice prin valoarea de 0ºC în direcţia scăderii (începutul iernii meteorologice) se înregistrează, în general, în prima decadă a lunii şi în decada a doua - în sudul ţării: „Au mai fost ani, cu un decembrie blînd şi călduros, dar experienţa arată că acest fapt nu înseamnă că iarnă ca la carte nu vom avea. Factologic, sezonul abia e la început şi încă vom avea parte şi de ger, şi de zăpadă”. Şi solstiţiul de iarnă, produs la 22 decembrie, marchează începutul iernii astronomice, precum şi al celor mai reci trei luni din an, în emisfera nordică.Potrivit Organizaţiei Meteorologice Mondiale, anul 2019 marchează finalul unui deceniu cu temperaturi extrem de ridicate, scăderea stratului de gheaţă şi o creştere record a nivelului apelor mării la scară globală, din cauza gazelor cu efect de seră produse în urma activităţii umane.