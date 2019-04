Cine și cu cît va repara havuzul din piața centrală din Bălți?

Cîștigătorul licitației pentru reconstrucția havuzului de pe piața centrală din Bălți a devenit SRL "Efectivgrup". Valoarea contractului va fi de 2,99 milioane lei.

Potrivit ediției СП din Bălți, numele companiei cîștigătoare a fost anunțat la o ședință a primăriei localității, transmite Noi.md.Șefa Serviciului Achiziții Publice, Liliana Ceremuș, a declarat că la licitația de selectare a unui contractor care să se ocupe cu reconstrucția havuzului din piața centrală din Bălți au participat 5 întreprinderi.Agentul economic care a oferit cel mai mic preț nu a putut confirma experiența în construcția de havuzuri sau structuri similare. Din acest motiv, cererea sa a fost respinsă.Cîștigătorul licitației a devenit Efectivgrup SRL, care a confirmat că are experiență în efectuarea unor astfel de lucrări.Compania are contracte de instalare și reconstrucție a havuzurilor de la Universitatea Tehnică din Moldova, Centrul de reabilitare "Speranța" din Vadul-lui-Vodă, Teatrul de Operă și Balet din Chișinău etc.Potrivit Camerei de Înregistrare, Efectivgrup SRL a fost înființată în iulie 2015 la Bălți. Fondatorul și conducătorul întreprinderii este Sergiu Tarpan.Valoarea contractului va constitui 2,99 milioane lei, inclusiv cu TVA. Termenul său este pînă în 2020. Totuși, dacă bugetul municipal va dispune de întreaga sumă specificată deja în acest an, atunci lucrările vor fi finalizate pînă la 27 august.După restaurare, havuzul va funcționa prin alimentarea cu apă circulantă, adică apa va circula în cerc. Echipamentul existent va fi înlocuit.