Cine se bucură de o șopîrlă adusă din Australia în Chișinău (VIDEO)

Cine crede că șopîrlele nu pot fi bune animale de companie, atunci vă invităm să descoperiți pasiunea unui băiat din capitală, care îngrijește de o reptilă.

Noul ei stăpîn este atît de încîntat de ea, încît, pe lîngă joacă, are grijă și de mîncarea șopîrlei.O hrănește cu diferite gustoșenii, cum ar fi greieri, viermi de făină sau gîndaci de bucătărie. Astfel de reptile se mai găsesc în Republica Moldova, iar prețul lor poate ajunge chiar și pînă la cinci sute de lei.Îi spune Țepișor și de ceva timp este unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Sandu, un băiat de opt ani, din Chișinău Sandu: „Îmi place că tot timpul dacă te uiți la ea, ea zîmbește. O îmblînzesc. Vorbesc cu ea, îmi ia cîte 15 minute în fiecare zi. O iau din terrarium să o netezesc și după asta fuge brusc sub pat”.Mama lui spune că băiatul a început să fie fascinat de șopîrle după ce a locuit timp de un an în Suedia.Oxana Marian, mama băiețelului: „Dragostea lui pentru biologie a fost dezvoltată cred că și anul acesta cît am fost în Suedia. Au avut proiecte legate de plantarea pădurilor în diferite straturi”.Iar tatăl băiatului spune că, inițial, Sandu și-a dorit un șarpe, dar, pentru că le este cam frică de un asemnea animal de companie, au decis că șopîrla ar fi mai potrivită.Ruslan Marian, tatăl băiețelului: „A fost greu desigur să ne decidem. Cînd a spus a fost în Sicilia cu vreo trei ani și alergau șopîrle pe pereți acolo și el alerga după ele și spunea că vrea neapărat o șopîrlă de casă”.Chiar dacă are doar opt ani, Sandu are mare grijă de animalul său de companie. Îl spală în fiecare zi și nu uită să-l hrănească, gîndacii fiind preferații șopîrlei.Sandu: „În general cu greieri, viermi de făină sau gîndaci de bucătărie. În Moldova nu prea sînt magazine de șopîrle”.Băiatul vrea să-și extindă numărul animalelor de companie cu o rozătoare sau cu un papagal.