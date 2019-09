Cine procesează cea mai mare cantitate de dioxid de carbon

Principalul motiv pentru încălzirea globală este reprezentat de cantitatea masivă de dioxid de carbon eliminat în atmosferă de mașini, avioane și vaci.

O plantă descoperită recent se pare că procesează CO2 mai eficient decît pădurile amazoniene, în aceeași suprafață.O plantă care crește natural în zonele aride din Africa de Sud a devenit foarte populară în ultimul an. Aceasta este destul de frumoasă și a fost folosită în trecut pentru decorații interioare, preparate culinare și în scopuri medicinale. Cercetătorii au descoperit de curînd că este însă mai bună pentru planetă, decît pentru noi ca oameni. Faptul că poate crește fără probleme în medii diverse reprezintă un alt avantaj.Ca orice plantă, aceasta are foarte multe nume, dar printre ele se numără și Hrană pentru Elefanți. Din cîte se pare, prin fotosinteză, poate transforma în oxigen o cantitate mai mare de dioxid de carbon la hectar, comparativ cu pădurile tropicale din Amazon.Portulacaria Afra (Elephant Food, Porkbush and Spekboom în limba Afrikaans) ar putea fi aliatul de care aveam nevoie în lupta împotriva încălzirii globale. Este uzuală, lucioasă, cărnoasă și suculentă, dar de cele mai multe ori o vezi în construcții decorative. Are însă proprietatea de a atrage cantități masive de dioxid de carbon și de a filtra aerul.În final, concluziile sînt clare, iarba porcului, după cum este cunoscută pe meleaguri mioritice, poate absorbi o cantitate de dioxid de carbon mai mare decît orice altă plantă sau copac. Pînă de curînd, pădurea amazoniană era considerată cel mai bun filtru pentru CO2 și filtra aproximativ jumătate din gazele de seră generate de factorii poluanți de pe mapamond.Astfel de eforturi de cercetare sînt foarte importante, din cauza creșterii alarmante a cantității de dioxid de carbon din atmosferă. Apogeul a fost măsurat în 2017 la 405 părți pe milion, un record într-un an în care temperaturile au fost cu 2-3 grade mai mari decît media anuală, iar nivelul apei a crescut simțitor.