Cînd vor începe lucrările de construcție a Arenei Chișinău

Lucrările de construcție a Arenei Chișinău vor începe la sfîrșitul lunii august curent și vor fi executate de o companie din Turcia.

Despre aceasta au anunțat astăzi la o conferință de presă Chiril Gaburici, ministru al Economiei și Infrastructurii, și Monica Babuc, ministru al Educației, Culturii și Cercetării.

Chiril Gaburici a afirmat că proiectul construcției Arenei Chișinău se desfășoară conform planului stabilit în luna martie 2018. Mai exact, din totalul celor 44 de acțiuni stabilite de grupul de lucru, 33 de acțiuni sau 75 la sută au fost deja implementate, iar 11,4 sînt în curs de implementare și finalizare. Începînd cu săptămîna viitoare, vor fi inițiate lucrările de defrișare a arborilor de pe terenul unde se va înălța Arena.

Monica Babuc a afirmat că o singură companie și-a exprimat dorința de a desfășura lucrările de proiectare și construcție a Arenei Chișinău. Comisia de selectare a analizat oferta acesteia și a stabilit că întrunește toate condițiile înaintate de stat.

”Compania este din Turcia și are experiență generală în domeniul construcțiilor de minimum trei proiecte de proiectare și construcție realizate pe parcursul anilor 2013-2017, cu o valoare de cel puțin 30 mln de euro per proiect. Compania are experiență în construcția edificiilor de profil sportiv”, a specificat Babuc. Potrivit oficialului, compania care a cîștigat concursul mai este implicată în construcția complexelor sportive din Federația Rusă și Senegal.

”Ne bucurăm că proiectul va fi realizat de o companie internațională puternică și cu experiență în domeniu, o companie pe care o cunoaștem, care are activitate în Moldova, cunoaște specificul pieței și care a demonstrat prin proiectele deja realizate că este calitativă și profesionistă”, a conchis Babuc.

În următoarele 30 de zile, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va negocia contractul cu compania din Turcia, care se va ocupa de construcția Arenei Chișinău.