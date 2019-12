Cînd Filat trebuia să fie eliberat? Rudenco: Încă cu 6 luni în urmă

Fostul premier Vladimir Filat, trebuia să fie eliberat încă cu 6 luni în urmă, cînd parlamentul moldovean a recunoscut statul nostru ca fiind capturat și a adoptat o declarație corespunzătoare.

Această opinie a fost exprimată de avocatul Eduard Rudenco, comentînd eliberarea condiționată a lui Vladimir Filat, transmite Noi.md.„În opinia mea, el ar fi trebuit eliberat încă atunci cînd Parlamentul Republicii Moldova a recunoscut statul nostru ca fiind capturat și a adoptat o declarație corespunzătoare. Încă cu 6 luni în urmă, politicienii noștri, care au înlocuit uzurpatorii și invadatorii, ar fi trebuit să ia toate măsurile posibile pentru a se asigura că astfel de decizii (sentințe) absolut ilegale, precum în cazul Filat, Platon, Davitean, grupul Petrenco și multe altele să fie revizuite la cererea procurorului general, care are toate împuternicirile pentru a se adresa la Curtea Supremă și a solicita revizuirea tuturor dosarelor care au semne de a fi la comandă care au fost examinate cu încălcări evidente ale drepturilor omului, dreptul la o justiție independentă și imparțială, dreptul la apărare...”, a remarcat avocatul.„Aceste cazuri ar fi putut fi revizuite în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea tuturor drepturilor și libertăților prevăzute de legislația în vigoare. Aceasta ar fi permis Moldovei să evite pierderile ulterioare la CEDO. Toți acești oameni trebuiau eliberați, iar cazurile lor - transferate în primă instanță pentru o nouă examinare obiectivă și independentă. Cineva s-ar putez să nu fie de acord cu opinia mea și să spună că ei nu pot fi eliberați, că sînt criminali, locul lor e la închisoare. Vă respect părerea și aș fi de acord cu dvs. dacă nu aș ști cum acești oameni au fost declarați vinovați și cine a făcut-o, cine au fost judecătorii și cum au fost examinate toate aceste cazuri”, a subliniat Eduard Rudenco.Potrivit acestuia, majoritatea acestor cazuri au fost examinate cu ușile închise, cu încălcarea tuturor drepturilor și libertăților cetățenilor. În majoritatea acestora, procurorii nu au acceptat argumentele apărării și au încălcat toate drepturile posibile nu doar ale acuzatului, ci și ale avocaților acestora. Instanțele nu au examinat cererile apărătorului, îi alungau de la procese atît pe avocați, cît și pe clienții lor. Judecătorii au lua deschis partea acuzatului și emiteau sentințe fără probe corespunzătoare, lor le era suficient mărturia unor martori precum Ilan Șor, iar în unele cazuri judecătorilor le erau suficiente speculațiile procurorilor pentru a emite sentința de condamnare.„Oamenii din Moldova au fost impuși să creadă că acești oameni sînt criminali, pentru asta ei au folosit întregul arsenal disponibil, canale TV, bloggeri și analiști de buzunar. Toată această mașinărie propagandistă a funcționat pentru a zomba populația și a crea starea de spirit de care aveau nevoie în societate, în relație cu anumite persoane. O persoană poate fi găsită vinovată doar de o instanță independentă, pe care noi nu am avut-o și numai atunci cînd toate drepturile acuzatului au fost respectate. Puteți să nu fiți de acord cu mine, dar numai așa și nu altfel o persoană poate fi numită criminală dacă, desigur, ne considerăm un stat democrat”, a spus avocatul.„Să revenim la cazul Vlad Filat și cum a fost el eliberat pe 3 decembrie. La prima vedere, a fost urmată procedura prevăzută de legea organică și totul este legal. Dar am o întrebare pentru comisie, care examinează cererile avocaților sau ale condamnaților privind eliberare condiționată. Comisia care examinează asemenea cereri trebuie, este obligată să atragă atenție la anumiți factori care drept rezultat ar putea influența deciziile în favoarea eliberării condiționate a condamnatului. Nu voi scrie despre termenii care permit adresarea cu astfel de cereri, totul s-a spus deja despre ei. Există și alte aspecte importante pe care le examinează comisia. Una dintre ele este întrebarea: S-a corectat oare condamnatul, a conștientizat în totalitate vinovăția sa și este pe calea de a se corecta?Aceasta este o chestiune de principiu, de răspunsul la această întrebare depinde eliberarea condiționată. Dacă cel care a depus cererea și-a recunoscut vina, s-a pocăit și, prin toate acțiunile sale din timpul aflării la închisoare a demonstrat că s-a corectat deja și că i-au fost suficiente 2/3 din sentința totală, atunci comisia are tot dreptul să ceară instanței eliberarea înainte de termen. Pentru aceasta, în comisi există un psiholog certificat care trebuie să stabilească cît de sinceră este persoana condamnată. Dar dacă condamnatul nu și-a recunoscut vina în timpul procesului de judecată și încă se consideră nevinovat, nu putem vorbi despre conștientizarea vinovăției și mai ales despre corectarea lui.Faptul nerecunoașterii vinovăției nu permite comisiei să aprobe cererea persoanei condamnate sau a avocatului său. Să spunem așa, există două momente fundamentale care permit comisiei să discute problema dreptului de eliberare condiționată, acestea sunt: executarea a 2/3 din termen și recunoașterea vinovăției cu dovezi de corectare a condamnatului. Scopul sentinței este de a corecta inculpatul, acesta fiind un principiu fundamental. În cazul nostru, el nu a fost atins. Vlad Filat trebuia eliberat mult mai devreme. Această eliberare a întîrziat și ridică multe întrebări inutile și speculații. De ce noua guvernare nu se ocupă cu astfel de cazuri?!”, a subliniat Eduard Rudenco.Anterior, ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, a menționat că există toate semnele că în decizia instanței de judecată de la Chișinău privind eliberarea lui Vladimir Filat există elemente de ilegalitate.Potrivit lui, decizia instanței privind eliberarea condiționată din închisoare a fostului premier va fi atacată la Curtea Supremă de Justiție.Fadei Nagacevschi a anunțat că noua administrație a instituției penitenciare nr. 13 a decis să depună recurs la decizia instanței, care a dus la apariția nenumăratelor discuții în societate. Potrivit ministrului Justiției, o astfel de eliberare rapidă a lui Filat ridică multe suspiciuni care trebuie clarificate.