Cînd ar putea fi pronunțată sentința în dosarul crimei de la Atrium

O nouă ședință de judecată a avut loc în dosarul omorului de la Atrium, în cadrul căruia pe banca acuzaților figurează sportivii K-1 Aurel Ignat și Mihai Pîrgaru.

Dosarul de află pe masa judecătorilor din iulie 2018, relatează ziarul de gardă.„Am făcut cunoștință cu materialele cauzei, am vizionat înregistrările video și după urmează audierea inculptaților și susținerile verbale”, a declarat pentru ZdG procurora Angela Pleșca, care a precizat că unicele probe video din dosar sînt cele apărute în spațiul public la scurt timp după producerea tragediei.Potrivit procurorei, cauza se află pe masa Judecători Chișinău mai bine de un an fără a avea o finalitate pe motiv că există un număr mare de martori, iar audierea fiecăruia dintre aceștia durează cîte două sau trei ore.Acuzatoarea spune că următoarea ședință pe dosar este programată pentru 25 septembrie, pînă atunci judecătorii sînt în concediu. Angela Pleșca estimează că pînă la mijlocul lunii octombrie ar putea avea loc susținerile verbale și, respectiv, pronunțată o sentință.Angela Pleșca afirmă că cei doi inculpați aflați pe banca acuzaților, Aurel Ignat și Mihai Pîrgaru, care din mai curent au fost eliberați din arest la domiciliu, se prezintă la fiecare ședință de judecată și nu se eschivează fiind citați de instanță. Acești nu recunosc învinuirile care le sînt aduse.Cel de-al treilea învinuit în cazul omorului de la Atrium, Eugeniu Deleu, se află în căutare internațională.Noaptea de 18 spre 19 mai a fost fatală pentru Serghei Bejenari, un tînăr de 30 de ani, ucis în bătaie în apropierea centrului comercial Atrium din capitală. Bejenari petrecea alături de fratele său Ion, de polițistul Serghei Bradu și trei femei la ziua de naștere a omului legii într-un club, din interiorul centrului comercial. În urma unui conflict transformat în bătaie între cei trei și un grup de sportivi, Bejenari a fost transportat de urgență la Institutul de Medicină Urgentă, acolo unde a decedat în dimineața din 25 mai.La un an de la omorul lui Serghei Bejenari, cei doi luptători K-1, învinuiți de comiterea crimei, Aurel Ignat și Mihai Pîrgaru, au fost eliberați din arest la domiciliu.