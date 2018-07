Cinci tinere din Moldova au fost jefuite în Grecia (VIDEO)

Irisha, o interpretă originară din Republica Moldova, cunoscută și în România, a avut parte de o vacanță plină de aventuri neplăcute la mare, în Grecia.

Invitată la Antena Stars, tînăra a povestit despre calvarul prin care a trecut, alături de cele patru prietene ale sale, din Chișinău. Fetele au rămas fără mulți bani, carduri, bijuterii, diamante, genți, după ce hoții le-au spart vila în care s-au cazat.

,,A fost o vacanță plină cu de toate. În primul rînd a început oarecum ciudat, noi am fost în vacanță cinci fete, de la Chișinău, toate au pierdut zborul, în afară de mine, a început cu stîngul, parcă a fost un semn. Într-un final am ajuns toate, cam în două zile, așa, ne-am strîns. A fost o vacanță oarecum frumoasă pînă în momentul în care am ieșit să o sărbătorim pe o prietenă de a noastră, am ieșit la restaurant, pe la unu, două, ne-am întors, era totul invers, toată casa cu fundul în sus.”

,,De dimineață, cineva, intenționat, ne-a spart roata la mașină. Ușile locuinței nu erau forțate, erau pur și simplu deschise, asta mi s-a părut cel mai dubios, o dublură la cheie sau nu știu… Am chemat poliția, am sunat managerul și aflasem că în seara aceea s-au mai furat încă șapte vile n zona respectivă. Toți erau calmi, dar nouă ne-au dispărut foarte multe lucruri de valoare, mulți bani. Ni s-a întîmplat pe final, tocmai ca să nu reușim să mergem la poliție, să lămurim lucrurile”, povestește interpreta Irisha, despre vacanța cu peripeții pe care a avut-o pe insula Myconos, din Grecia.