Cîmpuri pline cu ardei pot fi zărite în întreaga ţară

Cîmpurile cu ardei s-au umplut de culoare. În aceste zile, muncitorii lucrează ca furnicuţele pentru a strînge legumele.

Agricultorii spun că a fost un an mai dificil pentru această cultură, însă recolta nu este mai mică decît cea de anul trecut. Totuşi, preţul ardeilor ar putea să crească.

Andrei Dermenji a plantat ardei pe tocmai 5 hectare în satul Negureni, raionul Teleneşti.

"Anul acesta am riscat şi am plantat cu o săptămînă mai devreme, fiindcă tot plantam cu riscul de îngheţuri, dar pentru asta am fost un pic pregătiţi. Este aşa metodă, se pun nişte cercuri şi se înveleşte cu agril", a spus Andrei Dermenji, agricultor.

Agricultorul spune că anul trecut a avut o recoltă de 86 de tone la hectar. Speră că şi în acest an se va bucura de o asemenea cantitate. El vinde ardeii angro, cîte 12 tone pe zi.

"Se vinde, înseamnă că lumii îi place. Lumea ne caută, ne sună. Marfa cînd e bună ea are izbîndă. Se aşteaptă să se menţină preţul angro la 6-7 lei", a spus Andrei Dermenji, agricultor.

Ardeii sînt culeşi zilnic de aproximativ 35 de localnici, care se bucură că au un loc de muncă la ei în sat.

"S-au creat locuri de muncă pentru oameni, forte bine. Cîte un kilogram de 6-7 chipăruşi, ceea ce strîngem, ce lucrăm le dă voie să ia fără bani, fără nimic. Înafară de salariu le mai dă un bonus şi oamenii vin, se atrag la lucru", a spus Valentin Rusu, maistru.

Pe lîngă cele 5 hectare de ardei, Andrei Dermenji mai are 25 de hectare de ceapă, 7 hectare de roşii, 6 de varză şi tot atîtea de morcov.