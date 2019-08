Chirtoca: „Principalul subiect de preocupare al unui ombudsman ar trebui să fie businessul mic și mijlociu…”

Recent a devenit cunoscut faptul că Președintele Igor Dodon a solicitat instituirea unei noi funcții – ombudsman pentru antreprenori.

Se susține că „noul ombudsman va apăra interesele și drepturile businessmenilor moldoveni și străini pe teritoriul Moldovei, va urmări ca autoritățile să respecte drepturile antreprenoriatului și să dezvolte legislația în acest domeniu, participînd la elaborarea noilor legi”…Și cum vor reacționa antreprenorii la această inițiativă? Corespondentul eNews i-a solicitat businessmanului moldovean Vasile Chirtoca să răspundă la această întrebare.- Vasili Afanasievici, poate oare funcția de unui astfel ombudsman „specific” să fie într-adevăr eficient pentru businessul și economia moldovenească în ansamblu?- Această poziție ar trebui să fie întrodusă în țară deja demult. Însă eu am citit că printre cerințele obligatorii față de candidatul la funcția de ombudsman sunt indicate studiile superioare în domeniul dreptului. În opinia mea, este o cerință absolut alogică. Consider că acesta trebuie să fie un reprezentant al businessului. În general, majoritatea antreprenorilor moldoveni au studii tehnice, deoarece acestea sunt cele mai universale. „Tehnicienii” sunt capabil să pătrundă adînc atît în chestiunile juridice cît și în cele economice. De aceea consider că astfel de restricție ar trebui ridicată.- Împotriva cărora amenințări ar trebui apărat businessul autohton în primul rînd?- Nu cred că un ombudsman ar trebui să se preocupe de unele chestiuni prea globale de genul formării unui mediu concurențial. Mie îmi pare că principala preocupare al lui ar trebui să fie respectarea drepturilor unor companii mici pe întreg teritoriul republicii. Deoarece acești agenți economici astăzi sunt absolut vulnerabili la fărădelegile funcționarilor, organelor de drept. Totodată, ombudsmanul ar trebui neapărat să aibă reprezentanțe în cîteva raioane din nordul și sudul țării. Și, bineînțeles, această persoană ar trebui să înțeleagă dacă, într-adevăr, a fost încălcată legislația, dacă ea a fost încălcată intenționat și în ce măsură vina antreprenorului este adecvată sancțiunilor aplicate.- Adică principalul subiect al preocupărilor lui ar trebui să fie businessul mic și mijlociu?- Da. Businessul mare, ca regulă, deja dispune de subdiviziuni juridice, servicii de securitate și este capabil să soluționeze majoritatea problemelor în mod autonom. Aceleași lucru îi privește, să zicem, pe investitorii străini mari care au posibilitatea să soluționeze litigiile chiar prin intermediul ambasadorilor țărilor respective.Este important să se sprijine antreprenorii care de abia se pun pe picioare în Moldova, companiile care totuși prezintă valoare pentru infrastructura din viața socială și economică a țării.- Să discutăm mai pe larg. Recent în țară s-a schimbat brusc și radical situația politică. În acest context, Dvs. sperați la schimbarea atitudinii statului față de business?- Noi pe parcursul mai multor ani am sperat că această atitudine se va schimba spre bine. Și în final am ajuns la o simplă concluzie: trebuie să contăm doar pe propriile forțe, pe propriul optimism, pe credința în țara asta și în perspectivele ei. Real ne ajută doar aceste lucruri, și nu o atitudine specială față de business din partea clasei guvernatoare.Ceva se va schimba doar atunci cînd ei vor începe să ne asculte. Cu părere de rău, deocamdată eu nu văd în rîndurile Guvernului oameni care într-adevăr înțeleg necesitățile vitale ale antreprenoriatului – celui mic, mijlociu și mare. Acest lucru îi privește, în primul rînd, pe persoanele din cadrul Guvernului responsabile pentru blocul economic.Iar principala problemă care, dacă ați observat, niciodată nu se atinge este problema finanțării businessului moldovenesc. În momentul de față această chestiune este în mîinele FMI și Băncii Naționale. Și ar trebui să scăpăm din aceste gheare pentru ca, în sfîrșit, Cabinetul de miniștri să preia asupra sa această problemă, dar nu Banca Națională.Mi-am dori ca în Guvern să se înceapă să se vorbească deschis despre problemele de finanțare a businessului moldovenesc care în acest sens este absolut neconcurent cu cel din Occident. Cel din urmă venea aici, avînd în spate capitaluri istorice, piața titlurilor de valoare, credite bancare ieftine. Dacă acest lucru totuși va avea loc, eu voi înțelege că statul în mod serios intenționează să se preocupe de chestiunile ce țin de dezvoltarea economiei moldovenești.