Chicu: Bugetul de stat mie nu-mi repară drumul

Premierul Ion Chicu afirmă că lucrările de reparație a drumului din fața casei sale din Durlești au început cu mult înainte de investirea sa în funcție de șef al Executivului, el contribuind cu 5-6 mii de lei.



Dumneavoastră nu o să vedeți acolo reparație de drum, așa cum se insinuează. Este o continuare a lucrului pe care l-am făcut împreună cu vecinii în luna octombrie”.

Chicu afirmă că cele aparoape 40 de familii, ce locuiesc pe strada în reparație, ar fi contribuit cu cîte 5-6 mii de lei. Premierul a promis să invite presa la fața locului pentru mai multe detalii.





Aceasta după ce jurnaliștii au observat că în regiune au loc lucrări, la doar o săptămînă după ce Chicu a devenit prim-ministru.Potrivit premierului, reparația drumului a demarat cu mult înainte de a fi numit în funcție: „Bugetul de stat mie nu-mi repară drumul. Deși conform rigorilor serviciului de pază, trebuie să fie asigurată infrastructura acolo.Noi am început cu măhălenii, am strîns încă în luna septembrie 160 de mii de lei, pe parcursul lunii octombrie am reparat cu beton o parte de drum. Ceva bani au mai rămas, și zilele astea a fost o coincidență.