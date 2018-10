Centru de criză pentru victimele violenţei din Vulcăneşti

Un Centru de criză va fi deschis la Vulcăneşti. Structura va fi întemeiată de o organizaţie neguvernamentală care a obţinut în acest sens un grant în valoare de 10 mii de euro.

Centrul de la Vulcăneşti va oferi susţinere în special victimelor violenţei în familie şi va fi la dispoziţia beneficiarilor 24 de ore.

„Se întîmplă în casă un conflict care poate genera într-o acţiune violentă cu final imprevizibil, iar omul nu are unde se refugia, mai ales pe timp de noapte. În acest caz, persoana poate suna la Centru, unde i se va oferi cazare şi întreţinere. Camerele vor fi sub pază, asigurate cu telefon, or, beneficiarul va putea apela la poliţie, dacă agresorul va da buzna”, a explicat Nadejda Mocanu, conducătorul ONG-ului care a iniţiat crearea Centrului de criză de la Vulcăneşti.

Grantul a fost oferit de trei instituţii din Republica Moldova, care au printre obiective protecţia drepturilor omului.

„Suma de 10 mii de euro o să ne ajungă pentru reparaţia a cîtorva încăperi din clădirea Centrului de sănătate publică din Vulcăneşti, unde va activa Centrul de criză. Acum sîntem în proces de perfectare a actelor necesare ca în cel mai apropiat timp să începem realizarea proiectului nostru”, a menţionat Nadejda Mocanu, citată de gagauzinfo.md.

Sursa citată a precizat că Centrul va fi la dispoziţia tuturor victimelor actelor de violenţă, indiferent de vîrstă sau gen.