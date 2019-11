Celebrități, născute la Chișinău (FOTO)

Regizorul americans-a născut la Chișinău în 1895. Familia lui emigrează în 1912 în SUA. În 1919 Melistone obține cetățenia Statelor Unite ale Americii. După o perioadă de peregrinări ajunge să lucreze la Hollywood. Este laureat a două premii Oscar pentru filmele: „Doi cavaleri arabi" (Two Arabian Knights) în 1927, și Pe frontul de Vest nimic nou (All Quiet on the Western Front) în 1930. A mai fost nominalizat la Oscar pentru filmele „Prima pagină" (Front page) în 1931, și „Despre șoareci și oameni" (Of Mice and Men) în 1940. De menţionat, faimosul regizor a vizitat de mai multe ori Chişinăul.Interpreta francezăeste originară din Chişinău. Cântăreaţa se naşte în 1900 în capitala Basarabiei. La 17 ani pleacă la Iaşi, unde studiază muzica. După ce finalizează studiile la Consevatorul din Iaşi se mută la Roma, iar mai apoi la Paris. Până la începutul celui de al II- a Război Mondial revine deseori la Iaşi şi Chişinău. În anii '30 ai secolului trecut este foarte populară în America Latină şi SUA datorită cântecelor evreieşti, ruseşti, Ţigăneşti şi româneşti pe care le interpretează.Soprana Maria Cebotari este originară din Chişinău. Artista se naşte în 1910 într-o familie modestă de basarabeni. Studiază la școala normală de fete Florica Niță și la Capela Metropolitană, după care urmează Conservatorul „Unirea" din Chișinău. După finalizarea studiilor la conservatorul din orașul natal, este angajată la Teatrul de Artă din Moscova. Solistă a operelor din Berlin, Dresda şi Viena, Maria Cebotari debutează în 1935 în opera „La Boheme" de Giacomo Puccini. Artista a cântat în numeroase turnee artistice la Praga, Paris, Roma, Milano, Anvers, Copenhaga, Florenţa, Londra, Salzburg, Riga, Bucureşti. Maria Cebotari este considerată una dintre cele mai mari soprane din lume.Mai puţin cunoscută în Republica Moldova, ilustratoarea şi pictoriţaeste o personalitate remarcabilă în lumea artei franceze. Elisabeth Ivanovsky s-a născut la Chişinău în 1910. A lucrat la Bucureşti, Paris şi Bruxelles. Este cunoscută în Franţa şi Belgia pentru ilustraţiile de pe copertele cărţilor pentru copii. La invitaţia Reginei Elisaveta a României (Carmen Sylva) pictoriţa a ilustrat camerele copiilor familiei regale., fondatorul teatrului "Kiev Modern Balet", este născut la Chişinău în 1972. De la vârsta de 4 ani artistul a practicat dansurile, iar mai târziu studiat la instituţii de profil din Chişinău, Moscova, Kiev, Minsk şi Odesa. Radu Poclitaru a fost dansator la Teatrul Mare de Operă şi Balet din Belorusia, a dansat la Teatrul Bolişoi din Moscova şi a fost coreograf la ceremonia de inaugurare a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Sochi. În 2001-2002, Radu Poclitaru a condus trupa de balet de la Teatrul Naţional De Operă Şi Balet „Maria Bieşu". Svetlana Toma , născută la Chişinău în 1947, este o actriță din Republica Moldova stabilită în Federaţia Rusă. Artista este cunoscută pentru interpretarea rolului Radei din filmul Șatra (1975). Svetlana Toma a făcut și carieră de fotomodel pentru o agenție italiană, prezentând colecții de lenjerie intimă. A fost distinsă cu titlul de „cea mai bună actriță a cinematografiei moldovenești din secolul XX". Svetlana Toma este prima actriță care a apărut dezgolită într-un film turnat în fosta URSS și primul sex simbol din Moldova.Actriţa, dansatoarea şi cîntăreaţa francezăeste născută la Chişinău în 1915. În 1926 familia actriţei se mută la Paris. În Franţa actriţa este cunoscută pentru filmele Ignance (1937), Le Rois du Sport (1937) şi Le roi des gangsters.- prezentator sovietic și rus la radio și televiziune, actor. Artist al Poporului din Federația Rusă. Născut la 16 decembrie 1948 în RSS Moldovenească, orașul Chișinău.- politician israelian, ministru de Externe în trei guverne israeliene, deputat al Knessetului, lider al partidului politic "Casa noastră - Israel". Născut 5 iulie de 1958 la Chișinău, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească.- actor rus de teatru și film, prezentator TV, cîntăreț. Conducătorul Academiei Copiilor "Ostankino" (Teatrul Studio). Artist Emerit al Rusiei. Născut la 23 iulie 1976 la Chișinău.- Artist Emerit al Rusiei, laureat al Concursului Internațional al Cîntăreților de Operă „M. del Monaco" (Italia, Marele Premiu și Premiul Simpatia Publicului). Născut la Chișinău în anul 1963.- actriță sovietică și rusă de teatru și film. Artistă a Poporului din RSFSR (1991), laureată a două premii "Nika". Născută la 22 iunie 1950 la Chișinău, Republica Sovietică Socialistă Moldova.- campion European (2001), campioană multiplă a Moldovei și Franței, maestră internațională. Născută la Chișinău la 17 februarie 1976.- Maestru International ICCF (Federației Internaționale la Șah prin Corespondență, 1972). Născut pe 6 octombrie 1907 la Chișinău.- pictor, născut în anul 1902 la Chișinău.- compozitor, poet. S-a născut și a crescut la Chișinău.– cîntăreață a estradei ruse, interpretă de cîntece și romanțe rusești, autoarea muzicii pentru multe romanțe din repertoriul său larg. Artistă Emerită a Rusiei (1993). Artistă a Poporului din Rusia. Ala Baianova s-a născut la 5 mai 1914, la Chișinău.- prima violă în orchestra Operei de Stat din Bavaria. Născut la Chișinău în anul 1988.- actor sovietic și rus de estradă, comic, prezentator TV, laureat al premiului "Taffy" (1996), Artist al Poporului din Rusia. Născut la 10 iulie 1947, la Chișinău.- regizor de filme și scenarist rus. Laureat a două Premii de Stat a Federației Ruse (2003, 2013). Născut la 16 noiembrie 1966 în orașul Chișinău.