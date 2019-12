Cele mai de succes femei de afaceri din Moldova au fost premiate

Platforma Naţională a Femeilor, în colaborare cu ODIMM, a organizat o Gală pentru a le premia pe cele mai de succes femei din businessul autohton. La eveniment au participat peste trei sute de persoane, transmite NOI.md cu referire la publika.md.

Ludmila Catlabuga are o fermă de vaci cu peste o sută de capete, în satul Visoca din raionul Soroca. Deşi recunoaşte că, la început, a fost ţinta comentariilor misogine, ea a reuşit să facă faţă provocărilor. Astfel, Ludmila a fost desemnată "Femeia anului".



"Poate a fost asta în primii ani de activitate, pentru că, vă daţi seama, o femeie cînd începe o activitate mai ales economică sau mai ales în zootehnie sau agricultură, este foarte complicat. Dar încet, încet, am încercat şi am depus mult efort ca să pot recăpăta încrederea angajaţilor şi să-i facă să înţeleagă că, poate unde nu cunosc mă mai învaţă şi ei, dar în general, o femeie poate", a spus Ludmila Catlabuga, femeie de afaceri.



Iar Olesea Secu are o afacere în apicultură. Mulţi spun că profesia este una pentru bărbaţi, dar femeia a demonstrat contrariul.



"Cei mai mulţi se miră cînd merg la magazinul apicol. Bărbaţii, care sînt acolo, majoritatea se miră, au impresia că am un soţ sau am un prieten care mă ajută. Majoritatea rămîne şocată, nu prea crede că o doamnă sau o domnişoară ar putea face acest lucru", a zis Olesea Secu, femeie de afaceri.



Maria Şatravca, din satul Copăceni, raionul Orhei, la doar 25 de ani a săi, s-a apucat de o afacere cu broderii. Multe femei din aceeaşi localitate îi împărtăşesc pasiunea, care îi aduce nu doar satisfacţie, ci şi bani.



"Multe dintre femei nu au posibilitatea să meargă la oraş, de aceea eu cred că este foarte important să fie locuri de muncă şi în sate atît pentru femei, cît şi pentru bărbaţi. Doar că în cazul femeilor e mult mai greu, pentru că practic nu se oferă, doar la vreun magazin, în instituţii sociale", a zis Maria Şatravca, femeie de afaceri.



Pentru a le motiva pe femei să-şi transforme pasiunile în afaceri, ODIMM oferă sprijin financiar în cadrul unui program dedicat exclusiv doamnelor. Este vorba despre programul-pilot "Femeia în afaceri", în cadrul căruia, peste 400 de femei au primit granturi. Proiectul urmează a fi prelungit.



"Doar în cadrul unui program "Femei în afaceri" s-au oferit în formă de grant un ajutor financiar undeva în jur de 60 de milioane de lei, inclusiv cu asistenţa Uniunii Europene care pentru acest program a oferit sau a complimentat programul cu două milioane de euro adiţional", a declarat Iulia Costin, director general ODIMM.



Gala Femeilor în afaceri este la a cincea ediţie. În acest an, s-au oferit premii pentru un "StartUp Inovativ", "Iniţiative sociale" şi "Produs Nou".