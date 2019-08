Ceban: Prcurile și scuarurile au fost întotdeauna mîndria Chișinăului

Vicespeakerul Parlamentului, Ion Ceban, ex-şef al fracțiunii PSRM în CMC, susține că, parcurile și scuarurile au fost întotdeauna mîndria Chișinăului.

Într-o postare pe o rețea de socializare, Ion Ceban a scris că, “”Centura Verde” din sectoarele capitalei noastre a fost formată cu grijă o perioadă îndelungată”.

“Însă a venit o vreme cînd unora nu le-a mai păsat de soarta parcurilor și, astfel, zonele de odihnă au fost lăsate să degradeze… Aceasta e o problemă foarte serioasă a orașului și trebuie soluționată în mod prioritar… În cadrul programului municipal cu destinație specială al PSRM, ce are drept scop restabilirea parcurilor, am reușit să alocăm bani pentru reparația parcului “Alunelul” de la Buiucani și pentu amenajarea parcului “Mezon” de la Rîșcani. Vom descrie și alte proiecte care au pornit sau sînt în proces de realizare. Pentru cei care au dubii cui aparțin inițiativele (am văzut unele comentarii pe net) mai jos plasez de exemplu și un video scurt de la ședința Comisiei municipale pentru gospodăria locativ-comunală, unde s-a decis alocarea de fonduri pentru reconstrucția și iluminarea aleii pietonale de pe strada Albișoara. Sperăm că, prin eforturi comune, vom readuce Chișinăului titlul de oraș verde, sigur și interesant, în care să vrei să trăiești!”, a scris Ceban.