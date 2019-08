Ce trebuie să știi despre ineditul concert - Hituri moldovenești din anii 70-80! (VIDEO) ©

Anume la Teatrul de Vară din Valea Morilor, în data de 1 septembrie 2019 vă puteți bucura de hiturile moldovenești din anii 70-80. Evenimentul cuprinde un concert de prezentare a unei culegeri inedite de cîntece moldovenești din anii trecuți.

,,Proiectul a început acum un an și numătate în urmă, datorită ideei care îi aparține lui Vasile Chirtoca. O idee foarte bună, să luăm să ne amintim de cîntecele care le cîntam noi cînd eram mai tineri sau părinții noștri, de compozitorii care scriau muzică bună și de calitate, de poeții și de cîntăreții care pe vremuri erau vedete naționale și internaționale. Proiectul constă în faptul că noi am luat piese cîndva cunoscute, le-am făcut aranjament nou, și am invitat artiști din generația mai tînără pentru a le imprima”, a declarat naistul Constantin Moscovici