Ce-l inspiră pe vestitul sculptor Veaceslav Jiglițchii?

Celebrul sculptor moldovean Veaceslav Jiglițchii într-un interviu pentru Noi.md a recunoscut că, practic, temele care să îl inspiră le culege, în special, din literatura citită.

”Ideile îmi apar mie, dar și clienților care fac comanda sau autorităților care doresc să transforme orașul. Cînd am instalat, împreună cu primarul general Ion Ceban și pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu, sculptura Veronicăi Micle în scuarul de pe strada Mihai Eminescu, eu am întrebat "Ce urmează?". Pentru mine este important să nu stau locului, să merg înainte. Ei mi-au dat ideea sa decorez cu o lucrare artistică scuarul de pe str. Miorița. Amplasarea a și determinat tema sculpturii. La școală, am învățat balada ”Miorița” despre un cioban și mioara lui, de aceea am decis să redau anume aceste personaje.

Veaceslav Jiglițchii a menționat că la fel a apărut și sculptura "Guguță" în scuarul de pe str. Kievului, la Rîșcani. În apropiere locuiește Spiridon Vangheli , de aceea am decis să redau personajul lucrărilor sale. Ulterior va apărea și sculptura "Cușma lui Guguță", dar deja în centrul Chișinăului.