Ce crede Ruslan Codreanu despre demolarea cafenelei „Guguță”

Eu nu văd locul unui bloc sau ce se dorește acolo a construi în Parcul „Ștefan Cel Mare” din Capitală. Declarația a fost făcută de primarul general interimar, Ruslan Codreanu, pe cazul cafenelei „Guguță” într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.

„Încă anul trecut discutam cu colegii mei să venim să vedem un plan de dezvoltare a Parcului „Ștefan cel Mare”, să fie, într-adevăr, un parc central, să lucreze havuzul, să reparăm scările de acces în parc, să punem sistemul de irigare, ca să nu mai vedem săracii muncitori de la „Spațiile verzi” cu căldările sau cu tractorul cum udă cu furtunul toți copacii ceia, să schimbăm coroanele copacilor, să punem iluminat public”, a precizat Ruslan Codreanu.

Totodată, acesta a dat de înțeles că în cazul în care există o hotărîre a instanței, Primăria Chișinău , Consiliul Municipal Chișinău și chișinăuienii sînt perdanți.

„Eu în 2015 cînd am venit împreună cu fracțiunea de atunci, noi ziceam că punem moratoriu pe toate construcțiile și pe toate benzinăriile. Și atunci am luat o decizie și am interzis construcția de benzinării și construcții noi, ca acum eu să mă trezesc din partea executivului ca viceprimar și să am dosar pe masă în instanță cîștigat din partea unei companii căreia noi i-am interzis să construiască benzinăria. Și instanța ne obligă să le dăm și lotul, și patru milioane despăgubire”, a explicat acesta.

Întrebat în același context, dacă în cazul cafenelei „Guguță” se va pomeni într-o situația similară cu benzinăria, Ruslan Codreanu a răspuns: „Atunci noi ca și oraș, ca și chișinăuieni vom fi perdanți. Eu nu cred că este bine cînd instanța de judecată deja substituie tot ce înseamnă și primărie, și Consiliu municipal", a adăugat Codreanu

Amintim că, anterior, au avut loc acțiuni de protest din partea societății civile, care s-a arătat nemulțumită de faptul că în locul cafenelei „Guguță” ar urma să fie construit un business centru multietajat.