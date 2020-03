Ce a așteptat Platon să se întîmple după fuga lui Plahotniuc

Veaceslav Platon declară că după fuga lui Plahotniuc el a așteptat apariția unui număr mare de procurori, dar acest lucru nu s-a întîmplat.

Despre aceasta Veaceslav Platon a declarat într-un interviu exclusiv pentru postul de televiziune jurnaltv.md

"Eu am crezut că procurorii vor veni și noi vom începe să muncim intens asupra furtului miliardului. Am așteptat ca noua guvernare să depună toate eforturile pentru a rezolva cea mai tare crimă din țară. Mi se părea natural și logic. Nu-mi puteam explica de ce sa întîmplat altfel, nu era nimeni. Eram descurajat. A venit la mine un procuror, în ochii căruia nu se vedea nici un interes, el își făcea datoria. Mi s-a cerut să scriu tot ceea ce cred că este necesar. Am prezentat una dintre schemele de furt al miliardului. Am scris scheme, facturi, le-am spus unde să caute, cum să găsească o bază de probe și toate celelalte. Din cîteva încercări, omul a înțeles. Apoi avocatul meu a menționat că în dosar eu sînt victima și nu este clar de ce sînt interogat", a spus Platon.