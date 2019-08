Cazul Luncașu. Un procuror explică de ce este analizată ipoteza omorului intenționat

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a pornit un dosar penal pentru omor intenționat, în cazul morții omului de afaceri Iurie Luncașu, un apropiat al lui Vlad Plahotniuc, găsit împușcat în cap lîngă Chișinău.

Șeful interimar al PCCOCS, Denis Rotaru, a declarat pentru Ziarul NAȚIONAL că urmărirea penală în baza articolului 145 din Codul Penal permite grupului de anchetă, format din angajați ai PCCOCS, Procuraturii mun. Chișinău și ai Ministerului Afacerilor Interne, de a cerceta mai multe versiuni în acest caz, inclusiv sinuciderea sau determinarea la suicid.„Dosarul a fost deschis acum o zi. Sunt cercetate mai multe versiuni, au fost solicitate mai multe expertize, au loc audieri”, ne-a spus procurorul Denis Rotaru.Șeful interimar al PCCOCS susține că deocamdată nu au fost audiate rudele lui Luncașu, întrucît astăzi va avea loc înmormîntarea acestuia.În cadrul procesului de urmărire penală vor fi audiați inclusiv partenerii de afaceri ai lui Iurie Luncașu.Menționăm că omul de afaceri a fost găsit împușcat în cap, sîmbătă seara, pe traseul Ialoveni Durlești . Cel care a alertat Poliția a fost șoferul acestuia, Boris Babin, tatăl tînărului care l-a împușcat mortal acum un an pe fiul lui Anatol Țăranu.Babin a declarat că a fost chemat de șeful său și rugat să-l ducă „la aer curat”. La un moment dat, Luncașu i-ar fi cerut șoferului să oprească automobilul în cîmp și să scrie o scrisoare cu următorul conținut: „Căsuță albă am cumpărat-o în 2017, am fost investitor”. Ulterior, a ieșit din automobil și s-ar fi împușcat în regiunea capului.Iurie Luncașu era un apropiat al lui Vlad Plahotniuc, iar cei care l-au cunoscut vorbesc despre faptul că cei doi erau cumnați. Luncașu ar fi achiziționat, în 2017, un imobil impunător la Telecentru, numit „Casa albă”, în interesul lui Vlad Plahotniuc.