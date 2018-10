Case sovietice abandonate, găsite sub pămînt în cartierul Malina Mică (FOTO)

Au săpat pînă au crezut că au dat de un oraş subteran. Este vorba despre un grup de muncitori, care au început lucrările de construcţie a unui bloc locativ în cartierul Malina Mică din capitală.

Oamenii care trăiesc în imediata apropiere au surprins imagini din timpul lucrărilor în care se văd din depărtare fragmente de case vechi ce datează din perioada sovietică.

Contactat de Noi.md, directorul Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova, Ion Ştefăniţă, spune că, la solicitarea localnicilor, s-a deplasat astăzi la faţa locului pentru a inspecta zona şi să se asigure că rămăşiţele găsite sînt doar construcţii recente, şi nu beciuri construite cu sute de ani în urmă.

„În această dimineaţă, timp de o oră, am efectuat o vizită pe teren şi din cele constatate am aflat că acestea sunt construcţii recente, din perioada sovietică, cam din anii 60-70. În urma analizei pe care am făcut-o pe teren, analizînd materialele, se adevereşte că este doar beton şi cărămidă sovietică. Acest lucru presupune că pentru noi nu prezintă interes. Nu sunt pivniţe sau beciuri vechi din secolul 18-19, cum ne gîndeam. Presupunem că au fost nişte case abandonate sovietice”, a declarat Ion Ştefăniţă.

Dovedindu-se că sînt doar ruine, astăzi, muncitorii şi-au reluat activitatea.