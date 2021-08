Care este vîrsta perfectă pentru a te căsători. Rezultatul unui studiu te-ar putea surprinde

Cercetătorii Tom Grifiths și Brian Christian au folosit un algoritm matematic pentru a descoperi care este vîrsta perfectă pentru a te căsători.

Conform calculelor acestora, vîrsta ideală pentru a-ți jura loialitatea în fața partenerului este de 26 de ani. Cei doi își argumentează decizia în cartea lor, „Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions”.

Conform the Independent, algoritmul susține că, odată ce ai completat 37% dintr-o anumită sarcină, într-o anumită perioadă de timp, ai ajuns în momentul perfect pentru a decide. Așadar, dacă te afli în căutarea dragostei între vîrstele 18-40 de ani, 26 de ani este vîrsta perfectă pentru căsătorie, deoarece ai completat 37% din fereastra de 22 de ani. Teoria mai adaugă și că, dacă ești mai mare de 26 de ani, s-ar putea să te cerți cu iubitul prea mult, așa ca o căsătorie n-ar funcționa.

Totuși, regula nu ia în considerare faptul că gusturile noastre în materie de parteneri se poate schimba de mai multe ori între 18 și 40 de ani.

Cu toate acestea, Nicholas H. Wolfinger, sociolog al Universității din Utah, nu este de acord cu această teorie. El consideră că vîrsta optimă pentru a te căsători și a nu divorța este cuprinsă între 28 și 32 de ani.

Oricare dintre teorii ar fi adevărată, să găsești iubirea e un lucru special și, dacă ai fost îndeajuns de norocos să ai pe cineva cu care ți-ar plăcea să-ți petreci restul vieții, atunci orice vîrstă este minunată pentru a te căsători.