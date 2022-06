Cantaragiu: Autoritățile își propun un program de împădurire de un miliard de euro

În următorii ani guvernarea își propune împădurirea a 100 de mii de hectare.

Ministrul Mediului spune că acum are loc colectarea informațiilor de la autoritățile publice locale privind terenurile ce necesită a fi împădurite, iar bugetul total al programului este de un miliard de euro. Iuliana Cantaragiu spune că Republica Moldova nu dispune de astfel de fonduri, însă negociază cu partenerii externi pentru a obține finanțarea acestui proiect ambițios, notează IPN.



Potrivit datelor oficiale, doar 11% din suprafața Republicii Moldova este împădurită. Prin Programul Național de Împădurire autoritățile planifică până în anul 2030 să fie împădurită încă 15% din suprafața țării. Ministrul Mediului spune că pentru implementarea acestui proiect este nevoie de un miliard de euro.



„În programul de împădurire suntem în dialog cu autoritățile publice locale și de colectare a suprafețelor de terenuri pe care ne dorim să le împădurim. Deja avem acumulate peste 4500 de hectare. Cea mai mare provocare care există este finanțarea acestui program de împădurire. Costurile sunt foarte mari. Costurile estimative pentru a reuși împădurirea celor 100 de mii de hectare se ridică la un miliard de euro. Până acum nu s-a menționat această sumă”, a spus ministrul Mediului, Iuliana Cantaragiu, în cadrul unei ediții speciale de la postul public de televiziune Moldova 1.



Iuliana Cantaragiu spune că lipsa de finanțare este un obstacol în calea extinderii activităților de împădurire, iar Fondul Ecologic Național, principalul instrument de finanțare pentru implementarea politicilor de mediu, este insuficient.



„Acum suntem în proces de dialog cu partenerii de dezvoltare care ar putea să ne ajute în acest sens. Obținerea finanțării este un proces destul de birocratic. Până obținem bani din exterior, am reușit la rectificarea bugetului să alocăm din bugetul de stat pentru programul de împădurire din acest an 57 de milioane de lei”, a mai spus Iuliana Cantaragiu.



În altă ordine de idei, Iuliana Cantaragiu a menționat că prelungirea cu încă o lună a autorizației de mediu pentru uzina metalurgică de la Râbnița a reprezentat o soluție de compromis pentru ca dreapta Nistrului să obțină un preț redus pentru energia electrică, procurată de la Centrala de la Cuciurgan. Iuliana Cantaragiu spune că uzina metalurgică de la Râbnița a depus cerere pentru obținerea unei autorizații permanente de mediu, însă aceasta va fi eliberată doar dacă inspectorii de mediu vor stabili că uzina dispune de echipamente necesare captării emisiilor și dacă va achita taxa de poluare a mediului în bugetul de stat. Potrivit legii, autorizațiile de mediu sunt eliberate agenților economici pentru o perioadă de 5 ani.