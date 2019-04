Cafeneaua unei moldovence a ajuns una din cele mai populare în Manchester (FOTO)

Amico Cafe, localul deschis anul trecut de moldoveanca Anastasia Rotaru în Marea Britanie, a ajuns în top 10 cafenele de vizitat în Manchester.

„Situat în zona Greater Manchester, Amico Café este locul favorit al locuitorilor din Bolton. Meniul divers, personalul prietenos și decorul confortabil fac localnicii să se întoarcă mereu aici”, scrie ukcoffeeweek.com, site-ul care a realizat clasamentul.Cafeneaua are un raiting foarte bun și pe site-ul www.tripadvisor.co.uk. În februarie 2019 Amico Cafe a împlinit un an. Despre eveniment a fost scris pe site-ul orașului Bolton. „Tortul n-a lipsit astăzi din meniul unei cafenele din centrul orasului Bolton, care tocmai a sarbatorit primul an de la nastere. Cafeneaua Amico, de pe strada Corporation, de lîngă Market Place, este realizarea viselor unei femei. Anastasia Rotaru, în vîrstă de 31 de ani, a crescut în satul Dubăsarii Vechi din Moldova, dar a decis să emigreze în Marea Britaniela 27 de ani, pentru a-și îndeplini visul de a deschide o cafenea.”„A fost foarte greu să înființezi o afacere în Moldova, dar Bolton este perfect și toată lumea este atît de prietenoasă. Pe parcursul anului am crescut la o echipa de 5 persoane”, a spus proprietara cafenelei, Anastasia Rotaru, citată de blogul Doinei Sîrbu.Cafeneaua cu înclinație italiană – Amico (numele însemnînd „prieten”) a fost prezentată în The Bolton News din ianuarie ca unul dintre primele cinci localuri din Bolton recomandat pentru a lua micul dejun.Amico Cafe a beneficiat de o reducere de 100% a taxelor. prin acest fapt consiliul local speră că va atrage mai multe afaceri independente și de succes și va ajuta mai mulți tineri antreprenori să-și îndeplinească visele în Bolton.